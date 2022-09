Cannesissa palkittu Metsurin tarina nähdään nyt ensimmäistä kertaa Suomessa – katso kello 17.45, mitä elokuvan tekijöille kuuluu

Tänään torstaina käynnistyvä Kokkolan Kinojuhlat järjestetään nyt viidennen kerran.

Tänä vuonna tapahtuman teemana on Amerikka ja kiertolaisuus.

Kinojuhlilla nähdään esimerkiksi Jarkko Lahden tähdittämä ja Cannesin elokuvajuhlilla kriitikoiden viikolla palkittu Metsurin tarina ennen elokuvan Suomen ensi-iltaa. Esitykset ovat perjantaina ja lauantaina.

Yle seuraa Kokkolan Kinojuhlien alkutunnelmia tänään kello 17.45. Lähetys on katsottavissa tässä artikkelissa ja Yle Areenassa täällä.

Lähetyksessä tunnelmistaan kertovat näyttelijä Jarkko Lahti ja ohjaaja Mikko Myllylahti.

Vieraana on myös Kinojuhlien taiteellinen johtaja, ohjaaja Juho Kuosmanen.

Toimittajana on Petri Kuikka ja kuvaajana Kalle Niskala.

Laadulliset tavoitteet

Kinojuhlien tapahtumiin on myyty järjestäjän mukaan lippuja hyvin ennakkoon. Esimerkiksi Beggars of Life -kinokonsertti on loppuunmyyty.

Toiminnanjohtaja Kaisa Kukkola onkin tyytyväinen lippujen ennakkomenekkiin.

– Määrän sijaan puhuisin mieluummin laadullisesta tavoitteesta. Jokainen, joka paikalle tulee, iloitkoot festivaalista niin me olemme järjestäjinä tyytyväisiä, Kukkola sanoo.

Kinojuhlien toiminnanjohtaja Kaisa Kukkolaa jututtaa toimittaja Petri Kuikka.

Vuonna 2021 Kinojuhlien tapahtumiin myytiin 2300 lippua, mutta tuolloin oli vielä voimassa koronarajoituksia. Varsinaista yleisötavoitetta järjestäjille ei ole, mutta toiveissa on vähintäänkin vastaavat lukemat.

