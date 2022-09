Mustanpuhuva kuutio paljastettiin julkisuudelle – uuden sukupolven Meteosat on valmis

CANNES Ranskan Rivieralla, Cannesissa, aivan hiekkarannan vieressä rakennetaan satelliitteja. Alun perin lentoveneiden kokoonpanohallista kasvaneessa, nyt Thales Alenia Space -yhtiölle kuuluvassa suuressa teollisuuskompleksissa on parhaillaan tekeillä myös uusi eurooppalainen sääsatelliitti. Se esiteltiin julkisuudelle nyt keskiviikkona.

Uusi Meteosat on vaikuttavan näköinen kuutio. Se on yli viisi metriä pitkä ja hieman alle kolme metriä halkaisijaltaan oleva laatikko, joka on päällystetty mustalla, mattomaisella lämpösuojakerroksella.