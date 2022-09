Hovioikeus korotti toisen tekijän tuomiota Vallilan tappojutussa – aiemmin ikänsä valehdelleelle pojalle seitsemän vuoden vankeustuomio

Helsingin hovioikeus on korottanut toisen tekijän tuomiota Helsingin Vallilassa kaksi vuotta sitten tapahtuneessa henkirikoksessa.

Teosta on aiemmin jaettu käräjäoikeudessa tuomiot kolmelle tekijälle. Teon aikaan 16-vuotias poika tuomittiin aiemmin yhteensä yhdeksän vuoden ja neljän kuukauden ehdottomaan vankeuteen vuonna 2001 syntyneen miehen taposta ja törkeästä ryöstöstä nuorena henkilönä.

Poliisit alkoivat myöhemmin epäillä teossa mukana olleen toisen pojan ikää, ja hänelle tehtiin oikeuslääketieteellinen ikäarviotutkimus. Sen perusteella poika oli teon aikaan täyttänyt 15 vuotta, joten hän on rikosoikeudellisesti vastuullinen teosta.

20 puukoniskua kadulla Vallilassa

Hovioikeus katsoi, että myös toinen tekijä on tuomittava nuorena henkilönä tehdystä taposta seitsemän vuoden vankeuteen. Hovioikeus katsoo, että toisen tekijän osuus rikoksen toteuttamisessa on ollut olennainen ja hän on yhdessä toisen tekijän kanssa tappanut uhrin.