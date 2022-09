Utsjoella sijaitsevassa porokoulussa lapset opiskelevat poronhoidon ehdoilla – "Täällä opitaan saamelaista yhteisöllisyyttä luonnollisella tavalla"

Yrittäjä Asko Länsman on ollut koulutushankkeessa mukana jo pitkään. Hänestä on hyvä, että erotuskoulussa lapset ovat innokkaita ja Skalluvaarassa koulutyö on sulautettu porotöiden aikatauluihin. Lapset kiinnittyvät yhteisöön ja oppivat tärkeimmät asiat niin koulun kuin yhteisönkin kannalta.