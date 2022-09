Huonot renkaat vaikuttavat monen kuolonkolarin taustalla – silti moni autoilija köröttelee autuaan tietämättömänä renkaidensa kunnosta

Moni pitää turvavyön käyttöä itsestäänselvänä asiana, kun istuu auton penkkiin. Renkaiden kunnon tarkastaminen ei kuitenkaan välttämättä tule kaikille mieleen, vaikka renkaat ovat turvavöiden ohella auton tärkein yksittäinen turvavaruste.

Yli 350 000 autoa ajaa Suomessa huonokuntoisilla renkailla, mutta suurin osa niiden kuljettajista ei tunnista renkaidensa puutteita itse, kertoo Autonrengasliiton tuore Kesärengastutkimus.

Raportissa heitä kutsutaan riskiryhmäksi, koska huonokuntoiset renkaat pitäisi huomioida omassa ajotavassa. Kuluneilla renkailla pito tiehen heikkenee merkittävästi etenkin sadekelillä, jarrutusmatka pitenee, ja onnettomuusriski kasvaa.

– Jos on sadekeli ja huonot renkaat, pitää pudottaa nopeutta, liiton hallituksen puheenjohtaja Jarmo Nuora summaa.

Uudessa raportissa on julkaistu syksyn 2021 rengasratsian tulokset. Se järjestettiin 19 eri paikkakunnalla ja siinä tutkittiin yli 4 200 auton renkaat.

Uusia rengasratsioita viidessä kaupungissa

Tällä viikolla Autonrengasliitto, Liikenneturva ja Poliisi järjestävät jälleen rengasratsioita. Niitä on Helsingissä, Porissa, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Rovaniemellä.

Poliisi tekee ratsioiden ohessa myös muuta liikennevalvontaa.

Tarkoituksena on muistuttaa kuljettajia rengasturvallisuuden merkityksestä ja tarjota tietoa siitä, miten renkaiden kuntoa, urasyvyyttä ja rengaspaineita voi tarkkailla.

Tutkimuksiin osallistuminen on vapaaehtoista.

Kuolonkolareissa mukana huonoja renkaita

Pahimmillaan huonot renkaat liittyvät myös kuolemaan johtaneisiin kolareihin.

Onnettomuustietoinstituutin uusin vuosiraportti (siirryt toiseen palveluun) kertoo, että vuosina 2011–2020 henkilö- tai pakettiautojen aiheuttamissa kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa 15 prosentissa oli jokin renkaisiin liittyvä taustariski.

Niistä yleisimpiä olivat kuluneet renkaat, joita oli noin kolmanneksessa tapauksista. Keliin sopimattomia renkaita oli noin viidenneksessä onnettomuuksista.

– Kuolonkolariautoissa on suhteettoman paljon huonoja renkaita, Nuora sanoo.

Renkaiden kuntoluokitus Urasyvyys Huono: 0–2 millimetriä

Tyydyttävä: 3–4 millimetriä

Hyvä: 5–8+ millimetriä

Renkaiden pito märällä, lumisella tai jäisellä tienpinnalla heikkenee selvästi ennen kuin lain vähimmäisvaatimus eli kesärenkailla 1,6 millimetriä ja talvirenkailla 3 millimetriä on saavutettu

7 millimetriä syvillä urilla varustettu kesärengas lähtee vesiliirtoon 80 kilometrin tuntinopeudessa

Lähes sakkorajalla olevilla 2 millimetrin urilla vesiliirto yllättää samoissa olosuhteissa jo 70 kilometrin tuntinopeudessa. Lähde: Autorengasliitto ja Liikenneturva

Renkaiden kunto on parantunut pitkällä aikavälillä

Pitkällä aikavälillä suomalaisten autojen renkaiden kunto on kuitenkin parantunut merkittävästi.

Vuonna 1997 huonokuntoisilla renkailla ajoi 24,4 prosenttia kuljettajista. Vuoden 2021 otannassa huonokuntoisilla renkailla ajoi enää 8,5 prosenttia autoilijoista.

– Renkaiden kunto on parantunut, mutta meillä on huoli tulevaisuudesta maailman tilanteen vuoksi. Joutuvatko ihmiset säästämään renkaista, kun on muitakin pakollisia menoja, ja kaikki hinnat nousevat, Nuora pohtii.

Rengasratsioita on järjestetty 26 vuoden ajan. Kaiken kaikkiaan niissä on tutkittu lähes satatuhatta henkilö- ja pakettiautoa.

