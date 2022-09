Ulkoilureitin varrelta löytyi kannabiskasveja Nokialla – istuttajaa voi olla vaikea saada kiinni

Nokialta löytyi maastosta keskiviikkona kaksi kannabiskasvia. Asiasta kertoi ensimmäisenä Nokian Uutiset (siirryt toiseen palveluun). Lehden mukaan kasvit löytyivät Viikinharjulla kulkevan suositun reitin varrelta. Alue sijaitsee keskustan tuntumassa.

– Näitä aina muutaman kerran kesän aikana putkahtelee esiin, kertoo rikoskomisario Marko Peltonen Sisä-Suomen poliisista Ylelle.

Menneenä kesänä tapauksia on tullut poliisin tietoon tavanomaiseen tapaan.

Peltosen mukaan kasvit hävitetään, kuten huumausaineet yleensäkin. Kasvattajaa voi olla vaikea löytää.

– En lähde arvioimaan, saadaanko tekijää kiinni. Hieman hankalampaa se on, kun kasvit löytyivät maastosta, toteaa Peltonen.

Pirkkalasta Killon alueen metsistä sienestäjä löysi puolestaan maastosta neljä kannabiskasvia viime sunnuntaina. Asiasta kertoi Pirkkalalainen (siirryt toiseen palveluun).

Viljely on rikos

Myös asunnoista löytyy tämän tästä kannabiskasveja.

– Me olemme kiinnostuneita kaikista vinkeistä, ja poliisi käsittelee niitä aina luottamuksella, sanoo Marko Peltonen.

Kannabiskasvin viljely on aina huumausainerikos. Tuomion suuruus riippuu kasvien määrästä ja siitä, kuinka pitkän aikaa niitä on kasvateltu. Lisäksi tuomioon vaikuttaa se, onko kasvatuskertoja ollut useampia. Myös kertakasvatus voidaan luokitella törkeäksi huumausainerikokseksi, jos kasvien määrä on huomattavan suuri.

