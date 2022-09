EU-maiden energiaministereiden vaikea kokous alkaa – ainakin näitä keinoja harkitaan sähkömarkkinoiden rauhoittamiseen

EU-maiden sähköntuotanto on ollut kesällä vaikeuksissa myös kuivuuden takia, mikä on vaikeuttanut joidenkin Ranskan ydinvoimaloiden käyttöä ja vähentänyt vesivoiman saatavuutta. Kuvassa Dampierre en Burlyn ydinvoimala-alue Ranskassa.

EU-maiden energiaministerit kokoontuvat tänään perjantaina hätäkokoukseen Brysseliin. Energianeuvoston kokouksen aiheena on energian hinta ja varautuminen tulevaan talveen. Esillä on keinoja, joilla pyritään hillitsemään korkeita sähkön hintoja ja niistä seuraavia ongelmia.

Varsinkin maakaasun korkea hinta tuottaa ongelmia sähkömarkkinoille, koska korkein sähköntuotantoon tarvittava tuotanto määrittää markkinan senhetkisen hintatason.

Maakaasun hinta on noussut korkealle, kun hyökkäyssotaa käyvältä Venäjältä aiemmin tullutta kaasua korvataan tuonnilla muualta. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on huomauttanut Venäjän myös manipuloivan EU-alueen energiamarkkinoita.

Suomea kokouksessa edustaa elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) Lintilä on jo aiemmin viikolla ennakoinut kokonaisuutta vaikeaksi ja kuvannut tilannetta vakavaksi koko Euroopan alueella. Useat EU-maat ovat puuttuneet sähkön hintaan omilla toimillaan, kuten Suomikin.

Lintilä mainitsi aiemmin viikolla, että Suomi ajaa kokouksessa varsinkin kahta asiaa: hintakattoa, jolla alennettaisiin venäläisen maakaasun hintaa sekä maakaasun ja sähkön hinnan erottamista toisistaan.

Komission puheenjohtaja von der Leyen kertoi aiemmin viikolla ehdotuksista, joita komissio tuo ministereiden käsittelyyn.

Virallisia päätöksiä perjantain ylimääräinen ministerikokous ei tee. Ainakin seuraavat asiat tulevat olemaan esillä ministerikokouksessa.

Maakaasun hinnan rajoittaminen

Yksi komission ehdottamista keinoista on hintakatto venäläiselle maakaasulle. Maakaasun tuonti Venäjältä on jo laskenut merkittävästi, ja Norjasta on tullut EU:n suurin yksittäinen kaasuntoimittaja.

Maakaasun hintoihin on painetta puuttua jollain muullakin keinolla. Lintilän mukaan se, että sähkönhinta ei olisi kytköksissä maakaasun hintaan, olisi merkittävä toimi.

– Tällä hetkellä nimenomaan kaasun korkea hinta määrittää myös sähkön hintaa ja olemme siihen sidottuja. Tämä on teknisesti aika vaikeaa, mutta ilman muuta tätä pitää tavoitella, Lintilä kommentoi aiemmin viikolla.

Espanja ja Portugali ovat poikkeusluvalla kokeilleet mekanismia, jossa sähköntuotantoon käytetyn maakaasun hinnalla on hintakatto, jonka yli menevän osuuden valtio maksaa. Järjestely on hieman alentanut sähkön hintaa.

Energiateollisuuden lehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan Espanjassa julkinen tuki on toisaalta johtanut kaasun käytön lisääntymiseen, mikä on ongelma, koska kaasusta on pulaa.

Jos EU ottaisi laajemmin käyttöön tämäntyyppisen mekanismin, voisi se pahimmillaan viedä maakaasua muista tärkeistä toiminnoista, ja tulla maksajalle eli valtioille kalliiksi. Sähkön hinta voisi siis laskea, mutta ongelmia tulla muualla.

Energiayhtiöiden voittojen rajoittaminen

Osalle energiayhtiöistä korkealle nousseet sähkön hinnat ovat voineet tuoda suuria, niin sanottuja windfall-voittoja. Näin voi käydä, jos yhtiöllä on paljon vähäpäästöistä tai päästötöntä sähköntuotantoa, jossa tuotantokustannukset ovat pysyneet ennallaan. Lisäksi tätä tuotantoa pitää pystyä myymään sähköpörssiin.

Energiateollisuus on suhtautunut aikomuksiin kriittisesti, sillä ne on valmisteltu pikavauhtia ja voivat aiheuttaa odottamattomia tilanteita markkinoille.

Energiaviraston energiamarkkinat-osaston johtaja Antti Paananen arvioi, että itse markkinaan ja hinnanmuodostukseen markkinoilla ei puututa.

– Enemmänkin puututaan niihin yhtiöihin, jotka saavat ylimääräistä tuloa, vaikka kustannukset eivät ole nousseet, Paananen kommentoi Ylelle aiemmin.

Käytännössä voittojen rajoittamisesta voi tulla vaikeaa, sillä merkittävä osa sähköntuotannosta on myyty jo ennalta tietyllä hinnalla.

Esimerkiksi teollisuus haluaa usein varmistaa vakaat hinnat, jolloin se ostaa sähköntarpeestaan tietyn määrän jo vuosia etukäteen tietyllä hinnalla. Nämä ennalta tehdyt sopimukset ovat nousseet otsikoihin johdannaisiin liittyvien vakuuksien takia.

Jos sähkön tuottaja on myynyt tuotantonsa vuosia etukäteen tietyllä hinnalla, ei se ole päässyt hyötymään korkeista hinnoista, jolloin erityisiä voittojakaan ei ole kertynyt.

Vakuusvaatimuksista aiheutuvat kassakriisit torjuttava

TIlanteen mutkikkuutta saattaa kuvata se, että samassa kokouksessa mietitään sekä energiayhtiöiden voittojen rajoittamista, että yhtiöiden tukemista niiden vakuusmaksuvaikeuksissa.

EU-komissio ehdottaa, että likviditeettiongelmien kanssa painivia energiayhtiöitä pitäisi tukea.

Suomen työ- ja elinkeinoministeriön mukaan (siirryt toiseen palveluun) "sähkön johdannaismarkkinoiden rauhoittamiseksi komission tulisi tarkastella johdannaismarkkinoiden sääntöjä, erityisesti markkinoiden vakuusvaatimuksia".

Erilaiset sähkön säästötoimet, jopa pakolliset

EU-komission ehdottamiin keinoihin sisältyy myös pakollinen tavoite vähentää sähkön käyttöä kulutuksen huipputunteina.

Kokoukselta odotetaankin jonkinlaisia linjauksia näistä energian säästötoimista. Niillä voidaan leikata suurimpia kulutushuippuja, joiden kattamiseen usein tarvitaan kallista maakaasua.

Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston päällikkö Riku Huttunen kommentoi keskiviikkona A-studiossa kysyntähuippujen leikkaamista hyväksi ajatukseksi.

Kokouspöydällä voi olla myös päästökauppa, joka vaikuttaa sähkön hintaan. Energiateollisuuden mukaan päästökaupan vaikutus jää kuitenkin pieneksi, ja päästöoikeuksien hinnat ovat viime aikoina laskeneet. Suomesta ministeriö korostaa, että EU-tasolla tehdyt toimenpiteet eivät saa aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia vihreälle siirtymälle tai energian toimitusvarmuudelle

Suomen pyrkimyksenä on myös alentaa sähkömarkkinoiden teknistä hintakattoa nykyisestä.

Kuuntele torstain politiikkaradion jakso, jossa poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen ja Sitran asiantuntija Mariko Landström arvioivat, mitä EU pystyy tekemään sähkön korkealle hinnalle.

Lue myös

Talveksi odotettu sähkökriisi näyttääkin yllättäen hellittävän – joulukuun hinta romahtanut jo kolmanneksen

Energiakriisi kurittaa Euroopan kotitalouksia – näin suomalaismepit kommentoivat EU:n suunnitelmia hintojen hillitsemiseksi

Analyysi: Tämä on se mörkö, jonka vuoksi suomalaisten on taattava sähköyhtiöille jopa 10 miljardin velat

Sähkömarkkinoilla on "systeeminen ongelma", sanoi pääministeri – tästä on kyse mutkikkaassa kuviossa, joka uhkaa Fortumin lisäksi muitakin