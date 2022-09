Baltian maat ja Puola alkavat käännyttää venäläisturisteja rajoiltaan ensi viikolla – "Ette ole tervetulleita," julisti Viron ulkoministeri

TALLINNA – Kehotamme kaikkia Venäjän kansalaisia pysymään poissa. Ette ole tervetulleita tänne.

Näin Viron ulkoministeri Urmas Reinsalu (Isänmaa) kiteytti Baltian maiden ja Puolan kesken sovitut rajoitukset torstaina pidetyssä lehdistötilaisuudessa.

Viro on jo mitätöinyt (siirryt toiseen palveluun) kaikki venäläisille myöntämänsä turistiviisumit. Muiden Schengen-maiden viisumeilla maahan on kuitenkin päässyt. Tämä on tuskastuttanut varsinkin Reinsalua ja pääministeri Kaja Kallasta.

Koronaan liittyneiden matkustusrajoitusten poistamisen jälkeen Virosta tuli nopeasti Suomen ohella venäläisten tärkein kulkuväylä (siirryt toiseen palveluun) Eurooppaan.

Ylen Viron poliisi- ja rajavirastolta saamien tietojen mukaan kesä-elokuussa maahan saapui yhteensä 81 000 venäläistä lyhytaikaisella viisumilla. Yli puolet oli saanut turistiviisumin jostakin muusta EU- tai Schengen-maasta.

– Venäläisten päästäminen ihailemaan Louvrea, Brandenburgin porttia tai Tallinnan vanhaakaupunkia on moraalisesti kestämätöntä tilanteessa, jossa heidän verovaroillaan kustannetaan Ukrainan lapsia silpovat pommit, Reinsalu sanoi Ylen haastattelussa elokuussa.

Sukulointi ja pako länteen edelleen mahdollisia

Elokuun lopussa EU-maat kiristivät linjaansa ja jäädyttivät Venäjän ja Euroopan unionin välisen viisumihelpotussopimuksen.

Lue tästä, mitä päätös käytännössä muuttaa: EU ei pysäytä venäläistä matkailua, mutta poistaa houkutteet – tämä unionin tuoreesta viisumiratkaisusta tiedetään

Tämä ei kuitenkaan riittänyt Baltian maille ja Puolalle, jotka halusivat tukkia kaiken vapaa-ajan matkailun Venäjältä EU:hun.

Osa EU-maista, esimerkiksi Saksa, kuitenkin vastusti täyttä viisumikieltoa. Niinpä Venäjän rajanaapurinelikko tarttui itse toimeen.

Viron pääministerin Kaja Kallaksen mukaan kaikkia venäläisiä ei kuitenkaan käännytetä rajalta. Poikkeus koskee muun muassa vierailua lähisukulaisten luona, humanitaarisia syitä tai venäläisten toisinajattelijoiden pakoa länteen.

– Venäläismatkailun laaja rajoittaminen on kuitenkin tarpeen. Se on muun muassa turvallisuuskysymys, Kallas sanoi torstaina.

