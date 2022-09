Mitä Britanniassa tapahtuu kuningattaren kuoltua? "London Bridge is down"

Vallanvaihdosta on tehty jo vuosia sitten yksityiskohtainen ennakkosuunnitelma.

Kuningatar Elisabetin kuolemaan on valmistauduttu Britanniassa jo vuosien ajan. Kuningattaren kuoltua hänen seuraajakseen Britannian kuninkaaksi nousee prinssi Charles,hänen vanhin poikansa.

Brittimediassa jo vuosia esillä olleen teorian mukaan koodilause kuningattaren kuolemalle kuuluu: "London Bridge on alhaalla", "London Bridge is down."

Brittilehti The Guardian (siirryt toiseen palveluun) uutisoi marssijärjestyksestä ensimmäisenä jo vuonna 2017.

Kun kuningatar Elisabetin isä Yrjö VI kuoli, oli koodina "Hyde Park Corner".

Pitkään hallinnut monarkki

The Guardianin artikkelista selviää, että brittiläiset tv-kanavat ovat jo sopineet asiantuntijoiden haastatteluista yksinoikeudella ja harjoitelleet tilannetta kutsuen kuningatarta nimellä rouva Robinson.

Britannian yleisradioyhtiössä BBC:ssä on puolestaan jo kymmenien vuosien ajan käytetty hiljaiset sunnuntaiaamut harjoitellen kuningattaren kuoleman jälkeistä uutisointia keksityillä juonenkäänteillä.

Salaisissa tapaamisissa "London Bridgea" käsitellään niin mahdollisena tulevana seremoniana, väistämättömänä tapahtumana kuin tulevana ongelmanakin.

"London Bridgen" sorruttua tiedetään monarkiassa ainakin yhdeksän päivän ajan miten toimitaan.

Suru-uutisen jälkeen liput Britannian kaikissa hallintorakennuksissa vedetään heti puolitankoon.

Kuolemasta tullaan kertomaan julkisuuteen perinteisin menoin eli Buckinghamin palatsin porttiin tai sen eteen telineeseen kiinnitetyllä ilmoituksella.

Ensimmäisenä lausunnon kuningattaren kuoltua antaa Britannian pääministeri Liz Truss. Kuninkaallinen perhe aloittaa puolestaan hautajaisjärjestelyt, jonka yksityiskohdista kuningatar on todennäköisesti määrännyt yksityiskohtaisesti jo etukäteen.

Hautajaiset tullaan järjestämään noin kymmenen päivää kuoleman jälkeen.

