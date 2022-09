Edesmenneelle kuningatar Elisabetille tulvii surunvalitteluita maailmalta

Kuningatar Elisabet on kuollut 96 vuoden iässä, tiedottaa Buckinhgamin palatsi.

– Kuningatar kuoli rauhanomaisesti Balmoralin linnassa Skotlannissa iltapäivällä, hovi kertoi illalla Suomen aikaan.

Elisbaet oli Britannian pitkäikäisin ja pisimpään hallinnut kuningatar.

70 vuotta vallassa ollut kuningatar Elisabet kuoli Balmoralin linnassa Skotlannissa illalla Suomen aikaan.

Buckinghamin palatsi kertoi tänään, että lääkärit ovat huolissaan 96-vuotiaan kuningatar Elisabetin terveydestä.

Prinssi Charles, Camilla ja prinsessa Anne olivat kuningattaren kanssa. Myös prinssit Andrew, Edward ja prinssi William saapuivat Balmoralin linnan porteille kello viiden jälkeen paikallista aikaa.

Prinssi Harry oli matkalla Skotlantiin, kun suru-uutinen tuli.

Maailmalta virtaa surunvalitteluita

Kuningattaren poisnukkuminen on käynnistänyt surunvalitteluiden tulvan maailmalta.

Kanadan pääministeri Justin Trudeau kertoo Twitterissä olevansa syvästi pahoillaan Elisabetin kuolemasta.

– Hän oli jatkuvasti läsnä elämissämme ja hänen palveluksesna kanadalaisille tulee jäämään ikuisesti tärkeäksi osaksi maamme historiaa, Trudeau kirjoittaa.

Muutkin Kansainyhteisön jäsenmaat, kuten Uusi-Seelanti ja Australia, ovat pahoitelleet pitkäikäisen ja pidetyn monarkkinsa kuolemaa. Myös muun muassa Yhdysvaltojen valkoisesta talosta ja Euroopan unionista on esitetty osanottoja.

Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mukaan kuningatar edusti Britannian yhteiskunnan jatkuvuutta ja yhtenäisyyttä 70 vuoden ajan.

– Muistan hänet Ranskan pitkäikäisenä ystävänä, jolla oli hyvä sydän ja joka jätti pysyvän jäljen maahansa ja vuosisataansa, Macron kirjoitti Twitterissä

Pariisin pormestari Anne Hidalgo puolestaan kertoo, että Eiffel-tornin valaistus sammutetaan täksi yöksi Elisabetin kunnioitukseksi.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi niin ikään olevansa syvästi surullinen Kunigater Elisabetin kuolemasta, ja esitti koko Ukrainan kansan puolesta surunvalittelut monarkille.

Myös Suomessa muistettiin kunigatarta. Presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin tviittasivat osanottonsa.

Niinistö toteaa muun muassa, että kuningatar Elisabet todisti ja muokkasi historiaa valtakautensa aikana vain harvojen tavoin.

– Hänen velvollisuudentunteensa ja omistautumisensa maansa palvelemiseen ovat esimerkki meille kaikille, Niinistö kirjoittaa.

Osanottoja on virranut valtionjohtajien lisäksi useilta julkisuuden henkilöiltä.

Muun muassa The Beatles -yhtyeestä tunnetun Paul McCartneyn tytär, muotisuunnittelija Stella McCartney esitti syvät pahoittelunsa Twitterissä.

Tunnettu tv-kasvo ja kuningashuoneen vankkumaton kannattaja Piers Morgan taas kutsui kunigatar Elisabetin kuolemaa yhdeksi Britannian historian surullisimmista tapahtumista.

- Kun kuningatar kuoli tänään iltapäivällä Balmoralissa, pieni pala meitä kaikkia kuoli hänen mukanansa, Morgan kirjoittaa Twitterissä.

Tviittiin liitetyllä videolla Morgan toteaa, että hänen on vaikea kuvitella Britanniaa ilman kuningatar Elisabetiä. Morganin mukaan monien on vaikea ymmärtää, miten tärkeä Elisabet on brittiläisten sielunmaisemalle.

