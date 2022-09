Ensimmäistä kertaa ulkomailla oleva Lesia Korol poimii nyt salaattia Suomessa – tuhannet ukrainalaiset etsivät töitä uudessa maassa

Haminalaisen puutarhan jättikokoisessa kasvihuoneessa ryhmä työntekijöitä poimii salaattia vinhaa vauhtia pakkaushihnalle.

Tehtävänä on poiminnan lisäksi varmistaa, että kauppoihin kuljetettavaksi päätyy varmasti laadukasta tavaraa.

Yksi työntekijöistä on Lesia Korol, joka on Pousin puutarhan uusin ukrainalainen työntekijä. Työt hän aloitti viime kesäkuussa. Työn lisäksi sodan jaloista pois päässeelle Korolille uutta on koko elämäntilanne. Puoliso on sodassa, ja kotona Ukrainassa isoäidin hoidossa on myös pariskunnan 9-vuotias poika.

– Huolestuttaa. Meillä on aina ollut niin päin, että mies on ollut matkatöissä, mutta nyt minä olen ensimmäistä kertaa poissa kotoa, hän huokaisee.

Ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, että Lesia Korol on toistaiseksi yksi viimeisimmistä – ellei viimeinen – noin 30 henkeä työllistävän Pousin puutarhan rekrytoinneista.

Ukrainalaisia töihin tulijoita yritykseen olisi tosin vaikka joka päivä.

– Joka päivä on hakijoita. Ihan jatkuvasti. Ja vastaamme toki kaikille, mutta ikävä kyllä se vastaus on ei, koska meillä on aivan täysmiehitys, kertoo työnantajaa edustava puutarhuri Ensio Pousi.

Töiden kysyntä heijastelee sotaa paenneiden ukrainalaisten tilannetta Suomessa laajemminkin juuri nyt.

Te-toimistoissa hurja kasvu

Ukrainalaisten määrä työnhakijoina on kasvanut kesän aikana Suomessa selvästi.

Te-toimistoissa tilapäisen suojelun piirissä eli käytännössä sotaa paenneita ukrainalaisia oli vielä viime keväänä runsaat 700.

Nyt tilanne on aivan toinen.

– Tällä hetkellä valtakunnallisesti työnhakijoiksi on ilmoittautunut reilut 3 800 tilapäisen suojelun piirissä olevaa ukrainalaista, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Susanna Piepponen.

Työnhakijoiksi ilmoittautuvien määrä näyttää myös kasvavan.

– Asiakkaita ilmoittautuu joka viikko lisää, kun tieto te-toimistojen työnvälitys- ja muista palveluista leviää, Piepponen kertoo.

Kesän aikana sotaa paenneita ukrainalaisia on Maahanmuuttoviraston mukaan Suomessa nyt noin 37 000. Heistä noin puolet on työikäisiä eli 18–60-vuotiaita.

Haminassa toimiva Pousin puutarha on jo pitkään palkannut ukrainalaisia työntekijöitä, siis myös jo ennen sotaa. Viisi yrityksen työntekijää on tällä hetkellä rintamalla, ja heidän sijaisinaan työskentelee viisi muuta, sotaa tänä vuonna paennutta ukrainalaista. Puutarhuri Ensio Pousi kertoo Vesa Grekulan haastattelussa, millaista ukrainalaisten työllistäminen käytännössä on ollut.

Työllistymisessä hankaluuksia

Sen sijaan ukrainalaisten työllistymisestä ei ole tarkkoja tietoja. Tähän asti esitetyt arviot ovat kertoneet muutamista sadoista työllistyneistä.

Töitä ukrainaisille yrittää järjestää myös Startup Refugees -kansalaisjärjestö.

Sen toimintatapana on esitellä töihin halukkaaksi ilmoittautuneet henkilöt yrityksille ja yhteisöille, jotka ovat lähteneet mukaan yhteistyöhön järjestön kanssa.

Järjestölle on tähän mennessä ilmoittautunut noin 500 ukrainalaista, joista lähes 200 on esitelty yrityksille. Eniten töitä on tarjolla ravintola-, hotelli- ja siivousalalla.

Töitä on toistaiseksi löydetty vain parillekymmenelle henkilölle. Järjestön mukaan luvut kuitenkin muuttuvat nopeasti.

– Monet Ukrainasta saapuvista ovat äitejä lasten kanssa, joten päivähoitopaikan järjestyminen on aika ajoin vaikeuttanut työllistämistä, kertoo Startup Refugees -järjestön työllistymisohjelman johtaja Maiju Mitrunen.

Suurin työllistämistä hidastava tekijä on puutteellinen kielitaito.

Järjestö on erikoistunut tukemaan yritys- ja yhteisöverkostonsa avulla nimenomaan turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja maahanmuuttajien työllistymistä ja yrittäjyyttä – muidenkin kuin ukrainalaisten.

Puutarhan työntekijöitä rintamalla

Pousin puutarha on jo vuosien ajan palkannut ukrainalaisia työntekijöitä. Aiemmin palkattujen kielitaito on auttanut uusien, sodan aikana tulleiden työntekijöiden opastamisessa. Pitkään jatkunut ukrainalaisten palkkaaminen on johtanut sodan alettua erikoiseen tilanteeseen.

– Työntekijöistämme viisi henkilöä on tällä hetkellä rintamalla. Heidän sijaisinaan meillä on puolestaan toiset viisi Suomeen tullutta ukrainalaista, jotka kuuluvat sodan takia tilapäisen suojelun piiriin, selittää puutarhuri Ensio Pousi.

Pousilla olevan tämän hetken tiedon mukaan sodassa olevat työntekijät voivat hyvin ja ovat palaamassa Suomeen ja Haminaan, kun tilanne sallii.

Mutta sodan keskellä työntekijöiden liikennettä on myös toiseen suuntaan. Lesia Korol aikoo nimittäin lähteä sotatilassa olevaan kotimaahansa. Tosin vain käymään, ehkä noin kuukaudeksi.

Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, hän näkee perheensä parin viikon kuluttua Ukrainassa.

– Minulla on ollut niin ikävä kotiani, lastani ja miestäni. Olemme varmasti kaikki iloisia, kunhan näemme toisemme.

