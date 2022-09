Vimpelin Veto evästetään finaalipeleihin yhdessä – joukkueen salainen ase jouduttiin kuitenkin jättämään käyttämättä

Vimpelin Vedon joukkueenjohtaja Heikki Seppä on vastannut Superpesisjoukkueen evästämisestä vuodesta 2008. Viikonloppuna alkavat taas finaalipelit ja vatsojen hyvinvointi on entistä tärkeämpää.

Vimpelin Vedon joukkueenjohtaja Heikki Seppä luottaa tulevissa pesäpallon finaalipeleissä omiinsa: voitto otetaan kotiin viiden vuoden tauon jälkeen. Ruokahuolto on keskeisessä asemassa eikä edes Vedon salaista asetta tarvita.

Heikki Seppä kehitteli pesispelin vauhdittamiseksi laitteen, jota ei ole ollut lupa kuitenkaan käyttää. Toimittaja on Anne Elhaimer.

Vimpelin Vedon joukkueenjohtaja Heikki Seppä on vetolainen suurella sydämellä. Kausia Vedossa hänelle on kertynyt peräti 47, joista 23 vuotta hän on toiminut miesten Superpesisjoukkueen johtajana.

Pelin sujuvoittamiseksi Seppä kehitteli joukkueelleen myös salaisen aseen, jota ei ollut kuitenkaan lupa käyttää tällä kaudella peleissä eikä näin ollen finaaleissakaan.

Nähtäväksi jää, voisiko palloja lämmittävän keksinnön tuoda kaikkien joukkueen saataville.

Sen sijaan pelaajien vatsojen hyvinvointi on ollut suurelta osin Sepän vastuulla jo vuodesta 2008. Silloin hän aloittii joukkueen evästämiskäytännön, kun porukkaa tuli pitkänkin matkan päästä harjoituksiin.

Siitä alkaen miehille on ollut aina tarjolla voileivät, kahvit ja mehut ennen harjoituksia. Nykyisin ruokaillaan usein Vimpelin Lakeaharjulla ennen tärkeitä pelejä tai niiden jälkeen.

Hyvin syöminen yhdessä on vetolaisten traditio myös pelireissuilla.

Voitto kotiin Vimpeliin

Viikonloppuna Veto aloittaa jälleen taistelun Suomen mestaruudesta. Vaikka luotto omiin onkin vahva, ei tamperelaista vastusta Manse PP:tä sovi väheksyä.

– Kyllähän meillä ihan hyviä pelejä on Tamperetta vastaan ollut tänäkin kesänä. Varmaan tiukkoja pelejä tulee olemaan, Seppä arvioi.

Hänen mukaansa voittajasta ei ole silti epäselvyyttä.

– Kyllä Tampereen pitää hyvin pelata, että meidät aikoo kolme kertaa voittaa.

Aiheesta voi keskustella lauantaihin 10. syyskuuta kello 23 asti.

