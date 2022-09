Pekka Granqvist ojensi Elisabetille kukkakimpun 23 vuotta sitten – viime viikolla hän sai viimeisen kirjeen kuningattarelta

Moni suomalainen on seurannut lapsesta asti kuninkaallisten elämää. Muutama onnellinen on päässyt myös itse kohtaamaan ihailemansa kuningatar Elisabetin.

Hämeenlinnalainen Pekka Granqvist on vannoutunut brittihovin seuraaja. Kuningatar Elisabetin kuolema oli hänelle shokki.

– Toki olin osannut odottaa tätä ottaen huomioon kuningattaren iän ja viimeisen reilun vuoden aikana hiljalleen heikentyneen terveyden.

Granqvist tapasi kuningattaren kolmesti. Ensimmäisen kerran he kohtasivat Elisabetin äidin, eli kuningataräidin, 99-vuotissyntymäpäivillä Sandringhamin kartanolla Englannissa vuonna 1999.

Kun kuningatar asteli kohdalle, Granqvist kumarsi ja otti valokuvan. Kuningatar kysyi ilahtuneena, oliko hän todella tullut Suomesta asti kuningataräidin syntymäpäivien takia.

– Minulla oli kukkakimppu, jonka annoin kuningattarelle. Hän pani käden povelleen hämmästyneenä. Sanoin, että tämä on elämässäni ainutkertainen mahdollisuus tavata teidät, Granqvist muistelee.

Kuningatar otti kukat vastaan, kiitti ja toivoi suomalaiselle kaikkea hyvää.

– Hänen välitön, hymyilevä ja herttainen olemuksensa teki tilanteesta vapautuneen. Vasta jälkeenpäin iho meni kananlihalle, Granqvist kertoo

Hän on ollut kirjeenvaihdossa kuninkaallisten kanssa 30 vuotta. Ensimmäisen kerran hän kirjoitti kuningataräidille vuonna 1992. Vastauskirjeitä Granqvist laskee saaneensa 270.

Viimeisen kerran Granqvist kirjoitti kuningatar Elisabetille tänä kesänä Balmoralin linnaan. Kirjeessä hän toivoi, että kuningatar muistaisi levätä lomansa aikana. Kiitoskirje saapui puolitoista viikkoa sitten. Se on päivätty 25. elokuuta, vain kaksi viikkoa ennen kuningattaren kuolemaa.

Opettaja laittoi aamulla kaulaansa kuningattaren kuvalla koristellun korun

Kuninkaallisia koko ikänsä seurannut tuusulalainen Ulla Välipakka laittoi aamulla kaulaansa korun, jossa on kuningatar Elisabetin kuva.

– Haikealta tuntui. Hänen äitinsäkin eli yli satavuotiaaksi. Ajattelin, jos kuningatar saisi elää yhtä vanhaksi. Tiistaina hän vielä nimitti uuden pääministerin.

Tuusulassa asuva Välipakka on alakoulun opettaja. Kuningatar on myös lapsille tuttu hahmo, joten Välipakka aikoo puhua neljäsluokkalaisten kanssa aiheesta. Hän otti kouluun mukaan pari seinäkalenteria, joissa on kuvia kuningattaresta.

– Kerron historian tunnilla siitä, millaista Elisabetin koulunkäynti oli. Hänellä oli sisarensa kanssa yksityisopettaja.

Välipakka on itse nähnyt Britannian kuningasperheen jäsenet vieraillessaan perheensä kanssa Lontoossa vuonna 2014. Tuolloin hänen tyttärensä halusi nähdä sotilaiden käyttämät, mustat ja korkeat karhunnahkapäähineet.

Ulla Välipakka kerää kuninkaallisiin liittyviä esineitä. Hänellä on myös Elisabetin kuvalla varustettuja tee- ja keksirasioita. Kokoelman helmi on kirpputorilta löydetty pienoismalli kuningattaren vaunuista. Kuva: Ulla Välipakka

Välipakka tiesi, että pari sotilasta seisoo aina vartiossa Buckinghamin palatsin edessä.

– Palatsin luona ihmettelimme, että onpa paljon väkeä, hän muistelee.

Pian Välipakka ymmärsin syyn väenpaljoudelle. Oli kesäkuun toinen lauantai, jolloin oli tapana juhlia Elisabetin syntymäpäivää. Vaikka kuningatar oli syntynyt huhtikuussa, oli kesäkuussa parempi sää juhlia.

– Koko kuninkaallinen perhe saapui kukin omilla vaunuillaan palatsille. Elisabetin näin ihan muutaman metrin päästä. Olihan se hienoa nähdä kuningatar lähes kosketusetäisyydeltä.

Kuningattaren maltillisuus on yksi hänen suosionsa syitä

Ulla Välipakalle juuri kuningatar Elisabet on ollut Britannian hovin jäsenistä läheisin. Työn ja perheen yhdistäminen teki hänestä samaistuttavan.

– Hän oli äärimmäisen vastuuntuntoinen loppuun asti, Välipakka miettii.

Kuningattaren suuren suosion syyksi voidaan mainita myös hänen luonteensa. Näin toteaa myös kirjailija ja toimittaja Kaisa Haatanen, joka on kirjoittanut yhdessä Sanna-Mari Hovin kanssa kirjan Monarkian muruset: Kaiken maailman kuninkaallisia.

– Hän ei ole ollut millään tavalla holtiton hallitsija. Hän oli järkevä ja maltillinen, Haatanen sanoo.

Hänen mukaan Elisabet pyrki hallitsijana rauhaan. Kansalleen hän edusti tasapainoa ja jatkuvuutta.

Kuningattaren julkisuuskuvaan tuli etenkin viimeisinä vuosikymmeninä lisää lämpöä.

– Vanhempana ihmisenä itseluottamusta oli niin paljon, että leikinlasku oli myös mahdollista. Hän ei kuulunut sellaisiin kuninkaallisiin, jotka jatkuvasti pelkäsivät töpeksivänsä, kuvailee Haatanen.

Kun Charles on kuningas, hovin suosio tulee muuttumaan, arvioi kuninkaallisiin perehtynyt Haatainen.

– Tuntuu, että Charles on viime vuosina ottanut jopa mallia äidistään. En ihmettelisi, jos Charles olisi pätevämpi kuningas kuin kuvitellaan.

Englannin kuningatar Elisabet II vieraili Suomessa ensimmäisen kerran toukokuussa 1976. Tuolloin kuningatar vieraili muun muassa Jyväskylässä, jossa hänet vietiin tutustumaan hakkuutyömaan toimintaan.

Kruunajaisten karnevaalitunnelman jäi pienen tytön muistiin

– Kun siitä nyt rupeaa puhumaan, niin itkettää. Tuntuu, että aikakausi muuttuu, sanoo oululainen Mer-Inkeri Putkonen.

Hän oli itse paikalla Westminster Abbeyssä vuonna 1953, kun Elisabet II sai kruununsa.

Tuolloin 4-vuotias Putkonen istui veljensä Matin kanssa lämpimänä kesäpäivänä jalkakäytävän reunalla, jalassa nilkkasukat ja sandaalit ja kädessä pieni Union Jack -lippu. Ihmisjoukot hurrasivat ja tunnelma oli karnevaalimainen.

Kuningasperheen seuraaminen on aina kiinnostanut Putkosta. Hän on syntynyt samana vuonna uuden kuninkaan, Charles III:n kanssa.

– Toivotan kyllä koko sydämestäni Charlesille onnea hänen tuleviin kuninkuusvuosiinsa. Sanotaan niin, että kyllä hän on ne ansainnut, kun häntä on vauvasta saakka kuninkaaksi kasvatettu.

Mer-Inkeri Putkonen seuraa mielenkiinnolla vallanvaihtoa, mutta ei usko, että Charles III nousee äitinsä veroiseksi hallitsijaksi. Toimittaja Juha Virraniemi / Yle

Putkonen ei usko, että korkeassa iässä kuninkaaksi nouseva Charles koskaan yltää hallitsijana Elisabetin veroiseksi, mutta toivoo, että mies saavuttaa kansan suosion.

– Luulen, että hän tulee sen tekemäänkin kaikista skandaaleista huolimatta. Camillankin kanssa hän vaikuttaa hyvin hauskalta ja luontevalta ihmiseltä, Putkonen sanoo.

Vaikka kuningattaren kuolema nostaa tunteet pintaan, tietää Putkonen hänen eläneen täyden elämän.

– Ei se Elisabetin elämä kesken loppunut, Putkonen toteaa.

