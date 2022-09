Apteekit taistelevat lääkekuljetuksia tilaavista kunnista – kun moni tarjoaa palvelun ilmaiseksi, arpa ratkaisee

Lääkkeiden koneellisen annosjakelun käyttö on selvässä kasvussa Suomessa.

Koneellisessa annosjakelussa kone pussittaa käyttäjän lääkkeet valmiiksi tyypillisesti kahden viikon erissä. Suurin osa koneellisen annosjakelun hyödyntäjistä on iäkkäitä hoivakotien tai kotihoidon asiakkaita.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean viime keväänä tekemän selvityksen mukaan koneellista annosjakelua käyttää yli 100 000 suomalaista. Vielä vuonna 2018 määrä oli reilu 50 000.

Kunnat vastaavat pääsääntöisesti annosjakelupalvelun kustannuksista lääkkeiden hintaa lukuun ottamatta.

Lääkepusseja hoivayksikköihin toimittavat apteekit käyvätkin kovaa kilpailua annosjakelupalvelua tilaavista kunnista. Osa apteekeista on valmiita jopa maksamaan kunnille voidakseen toimittaa lääkkeitä.

Kuva: Maiju Hakalahti / Yle

Kunta voi päättää lääkkeet toimittavan apteekin

Koneellisen annosjakelun hyödyt ovat selvät. Se parantaa lääkitysturvallisuutta ja vapauttaa hoitajien työaikaa verrattuna käsin tehtävään lääkkeiden jakoon.

Annosjakelupalvelut ovat kuitenkin uudistusten tarpeessa.

Fimean tekemän kyselyn mukaan koneellisen annosjakelun keskeisenä haasteena pidetään annosjakelupalvelua tarjoavien apteekkien kilpailutuksia. Ylivoimainen enemmistö kunnista kilpailuttaa annosjakeluasiakkaille lääketoimitukset jakavan apteekin.

Kilpailutuksista hyötyvät kuitenkin vain harvat osalliset. Fimean yliproviisori Juha Sinnemäen mukaan esimerkiksi annosjakelua käyttävät potilaat menettävät mahdollisuuden valita apteekkinsa.

– Vaikka olisi ollut jonkin tietyn apteekin asiakas jo pitkään, kilpailutuksessa kunta päättää apteekin. Asiakkaiden pitää siirtyä kilpailutuksen voittavan apteekin asiakkaaksi, Sinnemäki toteaa.

Rajua hintakilpailua

Myös monelle apteekille kilpailutukset ovat rasite. Voittaakseen kilpailutuksen apteekki joutuu usein tarjoamaan annosjakelupalvelua niin halvalla, ettei palvelusta perittävä annosjakelupalkkio riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia kuluja.

Annosjakelupalvelulle määritellään asiakaskohtainen hinta kahden viikon jaksolla. Muutaman viime vuoden aikana apteekit ovat kilpailutuksissa usein tarjonneet palvelua nollan euron hintaan.

Fimean selvityksen mukaan yksittäiset apteekit ovat tarjonneet jakelupalvelua jopa negatiivisella hinnalla.

Kuopion kaupungin kilpailutuksia toteuttanut kotihoidon päällikkö Kaija Kokkonen tietää rajun hintapudotuksen viimeisen kymmenen vuoden aikana.

– Hinta on ollut korkeimmillaan vajaat 20 euroa. Nyt hinnoittelu on muuttunut valtavasti.

Kun Kuopion kaupunki kilpailutti keskusta-alueen kotihoidon annosjakelupalvelua viime vuoden syksyllä, voittajaksi valikoitui Yliopiston apteekki nollan euron hintaan.

Nollan euron jakelupalkkio tarkoittaa sitä, että apteekki voi saada katetta vain annosjakelulääkkeiden myynnistä. Ne ovat lääketaksa-asetuksen mukaisesti kiinteähintaisia.

Apteekkien annosjakelulääkkeiden kuljetuksista perimät maksut ovat pudonneet roimasti. Kuvituskuva. Kuva: Saana Sjöblom-Hasselblatt / Yle

Arpa saattaa ratkaista kilpailutuksen

Yliopiston apteekin farmaseuttinen johtaja Kati Vuorikallas ei kerro, miksi apteekki on päättänyt tarjota annosjakelupalvelua ilmaiseksi.

– Kilpailu on laskenut palvelun hintaa. Hinta määritellään kunkin tarjouskilpailun yhteydessä erikseen.

Vuorikallas kertoo kuitenkin, että Yliopiston apteekki on useamman kerran osallistunut kilpailutukseen, jossa useampi apteekki on tarjonnut nollan euron hintaa. Silloin voittaja on ratkaistu arvalla.

Kuopion kaupungin kilpailutuksessa Yliopiston apteekki voitti muun muassa paikallisen Petosen apteekin. Petosen apteekin apteekkari Pekka Kaukosen mukaan hänen tarjoamansa 1,6 euron hinta oli alhaisin mahdollinen pienelle toimijalle.

– Sillä hinnalla palvelun olisi juuri ja juuri voinut toteuttaa. Katetta ei olisi jäänyt, mutta se olisi ollut hyvää lähipalvelua asiakkaillemme.

Kaupunki yritti turhaan auttaa

Petosen apteekin Kaukosta harmittaa se, että kilpailutuksessa Kuopion kaupunki joutui valitsemaan keskusta-alueelle ison helsinkiläisen toimijan paikallisen yrittäjän sijasta.

Kuopion kaupungilla on edelleen myös paikallisia yhteistyöapteekkeja keskustan ulkopuolella. Kaupunkia edustava Kokkonen ymmärtää kuitenkin paikallisten yrittäjien harmituksen.

Kokkosen mukaan kaupunki noudatti tuoreimmassa kilpailutuksessaan kaupungin hankintaohjeita, jossa osallistujia ei rajata toimipaikan mukaan. Paikallisia yrittäjiä yritettiin kuitenkin auttaa toisenlaisella keinolla.

– Pilkoimme kilpailutetun alueen kolmeen osa-alueeseen. Sillä tavalla pyrimme varmistamaan, että paikallisetkin apteekit pystyvät tarttumaan tarjouspyyntöön, Kokkonen kertoo.

Petosen apteekki jättikin tarjouksen vain Kuopion eteläiselle alueelle. Sekään ei kuitenkaan auttanut, vaan Yliopiston apteekki voitti kaikkien osa-alueiden kilpailutukset.

Apteekkari Pekka Kaukonen haluaisi palvella kaikkia lähialueen asukkaita, mutta kilpailutusten takia se ei onnistu. Video: Ari Haimakainen

Halpa hinta houkuttaa kuntia

Yliopiston apteekin Vuorikallaksen mielestä nykyinen kilpailutuskäytäntö toimii pääosin hyvin.

– Se on tilaajalle maksimaalisen edullista, hän toteaa.

Myös kotihoidon päällikkö Kokkonen myöntää, että annosjakelupalvelun kilpailuttaminen on Kuopion kaupungille kustannustehokas ratkaisu.

– Se on kova tosiasia, että halpa hinta on etu tilaajalle ja veronmaksajille, Kokkonen sanoo.

Vuorikallas kertoo, että annosjakelupalvelu toteutetaan aina apteekin ja pussituottajan yhteistyönä.

– Lääkkeiden käyttäjä saa annosjaellut lääkkeet pussissa. Lopputuote on pussin tuottajasta riippumatta sama ja tältä osin tuote on sama. Annosjakeluun sisältyy kuitenkin apteekin tarjoama palvelu ja asiantuntemus, jolla on voi olla suurikin merkitys lääkkeen käyttäjälle.

Vuorikallas kertoo myös, että Yliopiston apteekki tekee yhteistyötä paikallisten apteekkien kanssa. Näin koneellisen annosjakelun piirissä olevat potilaat saavat lääkkeensä nopeasti myös äkillisissä tilanteissa.

Kokkonenkaan ei pidä turvallisuusnäkökulmasta ongelmana sitä, että helsinkiläinen toimittaja vastaa Kuopion kotihoidon annosjakelupalvelusta. Hän toteaa kuitenkin kilpailutusten rajoittavan asiakkaiden valinnanvapautta.

– Niinhän se on, että jos me järjestämme asiakkaan lääkehoidon, annosjakelu tulee meidän kumppanilta. Jos asiakas haluaa huolehtia lääkehoidostaan itse, hän voi silloin valita apteekkinsa itse.

Koneellista annosjakelua pidetään lääkkeiden käyttäjän kannalta turvallisempana kuin käsin tehtävää jakelua. Kuva: Ari Haimakainen / Yle

Pohjois-Karjalassa toisenlainen ratkaisu kerää kiitosta

Sosiaali- ja terveysministeriö uudistaa parhaillaan lääkehuollon kokonaisuutta. Yhtenä tarkasteltavana osa-alueena on koneellisen annosjakelun toteutus.

Kaikki edellä mainitut haastateltavat pitävät koneellista annosjakelua itsessään erittäin toimivana. Samalla he pitävät kuitenkin annosjakelupalveluiden toteuttamisen tarkastelua tarpeellisena.

Fimean selvityksessä annosjakelupalvelun kanssa toimivat ehdottavat yhdeksi kilpailutusten vaihtoehdoksi palvelusetelimallia. Siinä asiakas voi itse valita apteekkinsa annosjakelupalvelun tilaajan määrittämien apteekkien joukosta.

Pohjois-Karjalan kuntayhtymä Siun sote otti palvelusetelimallin ensimmäisenä Suomessa käyttöön vuoden 2019 alussa.

Toistaiseksi vain harvat tilaajatahot ovat noudattaneet Siun soten esimerkkiä. Siun soten palvelujohtaja Leena Laanisen mukaan palvelusetelimalli on kuitenkin osoittautunut erittäin toimivaksi.

– Halusimme antaa asiakkaille mahdollisuuden valita itse apteekkinsa. Nyt lähes kaikki alueemme apteekit ovat mukana, Laaninen kertoo.

Laaninen myöntää, että palvelusetelimalli on todennäköisesti Siun sotelle kilpailuttamista kalliimpi vaihtoehto. Hän pitää kuitenkin paikallisten apteekkien tukemista ja potilaiden tyytyväisyyttä lisäkustannusten arvoisina.

– Pienellä paikkakunnalla voi olla todella merkityksellistä, että saa asioida apteekissa, jossa on asioinut ikänsä, Laaninen sanoo.

Laaninen huomauttaa myös, että palvelusetelimallissa asiakas välttyy usein asioimasta monen eri apteekin kanssa.

– Esimerkiksi nestemäisiä lääkkeitä ei saa annosjakelun kautta. Tutussa apteekissa eri lääkkeiden kokonaisvaikutuksia on helpompi tarkastella.

Laaninen voisi suositella palvelusetelimallia uusille hyvinvointialueille. Myös Kuopion Kokkonen toivoo, että seuraavalla kilpailutuskierroksella eri vaihtoehtoja arvioidaan huolellisesti. Hän kertoo, että uudelle hyvinvointialueelle laaditaan hankintoja ohjaava strategia.

