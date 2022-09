Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Vaikka Britannian hallitsijalla ei ole muodollista valtaa, hänen hahmonsa ja symbolinsa ovat näkyvä osa Britannian julkista kuvaa. Uuden henkilön nousu maan symboliseksikin johtajaksi vaatii lukemattomia muutoksia niin käytössä oleviin esineisiin kuin hallinnon muodollisuuksiinkin.

Laajemmin kuningatar Elisabet II:n kuolema ja kuningas Charles III:n nouseminen valtaistuimelle on vedenjakaja, joka määrittää monarkian uuden suunnan ja roolin niin Britanniassa kuin kansainvälisesti.

Listasimme viisi asiaa, jotka ovat murroksessa valtikan vaihtumisen myötä.

1. Britti-imperiumin jäänne rakoilee

Yllä olevalla videolla prinssi Charles vieraili vuonna 2018 Tyynenmeren saarivaltio Vanuatulla, jossa hänen lanteilleen soviteltiin perinteistä ruohovaatetta. Vanuatu kuuluu Britannian imperiumin jäänteeseen, Kansainyhteisöön, jota Charlesin on nyt äitinsä tavoin määrä muodollisesti johtaa.

Suuria kysymyksiä liittyy Kansainyhteisön tulevaisuuteen. Se on Britanniasta ja sen entisistä siirtomaista koostuva yli 50 maan yhteisö. Britannian monarkki on yhä 14 entisen alusmaan virallinen valtionpää.

Vain tunteja kuningattaren poismenon jälkeen australialainen poliitikko ja brittimonarkian vastustaja julkaisi tviitin, joka on herättänyt huomiota.

Hän esitti surunvalittelunsa kuningasperheelle, mutta ehdotti samalla, että Australian virallinen valtionpää ei olisi enää Britannian monarkki.

– Nyt Australian on siirryttävä eteenpäin. Tarvitsemme sopimuksen alkuperäiskansojen kanssa ja meistä on tultava tasavalta, Australian vihreän puolueen puheenjohtaja Adam Bandt kirjoitti.

Monet Bandtin kantaa kannattavatkin australialaiset ovat pitäneet ulostulon ajoitusta tökerönä. Myös tasavallaksi siirtymistä puoltava pääministeri Anthony Albanese sanoi, ettei tämän keskustelun aika ole nyt.

Monessa Kansainyhteisön maassa keskustelun aika voi kuitenkin olla pian.

Etenkin Karibialla brittikuninkaallisten karistaminen valtionpään asemasta on ollut pidempään tavoitteena. Barbados muuttui tasavallaksi jo viime vuonna, ja ainakin Jamaikan tasavaltapyrkimykset saanevat nyt uutta pontta vallanvaihdosta.

– Kansainyhteisön maissa suhtaudutaan monarkiaan huomattavan erilaisesti kuin Britanniassa. Siihen liittyy enemmän kriittisiä sävyjä, jotka nousevat näiden maiden omasta historiasta, sanoo akatemiatutkija Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta.

Monien maiden perustuslaeissa valtionpääksi mainitaan juuri kuningatar. Guardian-lehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan lakeja joudutaan nyt muuttamaan kuninkaaseen viittaaviksi. Samalla monessa maassa voi herätä kysymys, onko brittimonarkkia syytä pitää enää valtionpäänä lainkaan.

Valkoinen ja yläluokkainen brittimonarkia on Miettisen mukaan ylläpitänyt kolonialistisia asetelmia, vaikka Elisabet teki myös paljon humanitaarista työtä Kansainyhteisön maiden hyväksi.

– Historiaa ei voi pyyhkiä pois. Monarkialla on ollut keskeinen asema kolonialismin lujittamisessa ja oikeuttamisessa, Miettinen sanoo.

Jamaikan hallitus esimerkiksi aikoo vaatia Britannialta miljardikorvauksia 1800-luvulle asti jatkuneesta orjakaupasta, kertoo uutistoimisto Reuters. Afrikasta tuotiin saarelle arviolta 600 000 ihmistä kahleissa raatamaan orjina brittien sokeri- ja banaaniplantaaseilla.

2. Uusi kasvo rahoihin ja postimerkkeihin

Kansalaisille ehkä nopeimmin vastaan tuleva muutos on maan kansallislaulun uusi sanoitus. Kuningatar Elisabetin valtakauden ajan käytössä ollut God save the Queen muuttuu vastaamaan miespuolista hallitsijaa, eli muotoon God save the King.

Edessä on myös iso muutos Britannian kolikoissa ja seteleissä. Kun Buckinghamin palatsi on hyväksynyt uuden kuninkaan muotokuvan sitä aletaan painaa Britannian kolikoihin ja seteleihin. Elisabetin kuvalla varustettuja seteleitä on liikkeellä 4,5 miljardia kappaletta, joten setelistön vaihtaminen vie ainakin kaksi vuotta, arvioidaan Guardianissa (siirryt toiseen palveluun).

Mitä kuningas Charlesin koristamista rahoista tiedetään on ainakin se, että monarkki katsoo päinvastaiseen suuntaan kuin edeltäjänsä. Tämä on vuosisatoja vanha tapa. Se otettiin käyttöön jo vuonna 1660, jolloin monarkia palautettiin Britanniaan Oliver Cromwellin johtaman tasavallan jälkeen.

Elisabet on katsonut rahoissa oikealta vasemmalle, joten Charles tulee katsomaan omissa rahoissaan vasemmalta oikealle.

Elisabetin kasvokuva on koristanut muun muassa eräitä Kanadan ja Uuden-Seelannin sekä Itä-Karibian keskuspankin julkaisemia seteleitä. Näissä maissa käyttöön otetaan jollakin aikavälillä uusia uuden hallitsijan kuvalla varustettuja seteleitä.

Myös Britannian postimerkkeihin tulee jatkossa kuningas Charlesin kuva.

3. Muuttuuko kuningaskunnan vaakuna?

Katukuvassa uusi hallitsija tulee näkymään monogrammiensa kautta. Monogrammilla tarkoitetaan kirjainsommitelmaa, joka muodostaa hallitsijan symbolin.

Britanniassa kuningatar Elisabetin monogrammi näkyy muun muassa erilaisissa lipuissa, postilaatikoissa ja poliisien univormuissa.

Elisabetin monogrammi on EIIR, joka tulee hänen virallisesta nimestään Elizabeth II Regina.

Kuningas Charles ottaa aikanaan käyttöön oman monogramminsa.

Monogrammien vaihto on hidasta. Paikoin näkyy edelleen jopa Elisabetin isän, kuningas Yrjö VI:n aikaisia GR-monogrammeja (George Rex).

Britanniassa on myös satoja yrityksiä, jotka ovat saaneet kunnian toimittaa tuotteitaan hoville. “Hovihankkijoita” on aina putkistorakentajista timanttikorujen toimittajiin ja puutarhanhoitoon. Kuningattaren kuoleman jälkeen “hovihankkijat” menettävät asemansa. Uusi hallitsija saa itse päättää, mitkä yritykset saavat “royal warrantin”, hovihankkijan arvon.

Kuningas Charles voi päättää Yhdistyneen kuningaskunnan vaakunan mahdollisesta muuttamisesta.

Nykyisessä vaakunassa on neljä osaa, joista yhdessä on Skotlannin symboli, pystyyn noussut leijona, yhdessä harppu symboloimassa Irlantia sekä kaksi osaa, joissa on Englannin tunnukset, kolme vaanivaa leijonaa.

Walesilla ei ole vaakunassa omaa symboliaan. Charles saattaa haluta Walesin mukaan vaakunaan.

4. Uskollisuudenvalan kohde vaihtuu

Britanniassa on usein tapana lausua uskollisuudenvala hallitsijalle.

Maan lakien mukaan esimerkiksi parlamentin jäsenet eivät saa puhua tai äänestää parlamentissa, tai saada sen jäsenyydestään palkkiota, elleivät vanno “kaikkivaltiaan Jumalan edessä täyttä uskollisuutta Hänen Majesteetilleen kuningatar Elisabet II:lle, hänen jälkeläisilleen ja seuraajilleen“.

Samalla tavalla vannovat asevoimien asevoimiin pestautuvat. Britannian partiolaiset lupaavat “tehdä velvollisuutensa kuningatarta kohtaan”.

Myös Britannian kansalaisuuden saavilta henkilöiltä odotetaan uskollisuudenvalaa kuningattarelle, joskin sisäministeriön uskotaan muuttavan tätä säädöstä, kertoo Guardian.

Maan hallitsija on myös Englannin kirkon pää. Kirkon piirissä onkin useita seremonioita, joissa mainitaan nimenomaisesti kuningatar Elisabet. Näitä sanamuotoja voidaan muuttaa vain lailla tai kuninkaallisella määräyksellä. Näin toimittiin viimeksi, kun kuningatar Elisabetin äiti, kuningataräiti, kuoli vuonna 2002.

Kirkossa kerätään muun muassa kolehti hallitsijalle, jolloin pyydetään Jumalaa “johdattamaan valitun palvelijasi Elisabetin, kuningattaremme ja hallitsijamme sydäntä, jotta hän tavoittelisi ennen kaikkea sinun [Jumalan] kunniaasi ja korkeuttasi”. Sanamuotoa voi muuttaa vain kirkolliskokous.

5. Monarkian on oikeutettava olemassaolonsa

Kuningatar Elisabet oli etenkin elämänsä loppuvaiheessa huomattavan suosittu kansan keskuudessa – suositumpi kuin muu kuninkaallinen perhe ja monarkia ylipäätään.

Elisabetin kuoltua monarkia saattaa joutua puolustelemaan legitimiteettiään eli olemassaolonsa oikeutusta.

– Monarkian legitimiteetistä keskustellaan jatkossa varmasti. On kuitenkin hyvä muistaa, että vaikka monarkialla on Britanniassa pitkät perinteet, niin on myös sen vallan rajoittamisella, akatemiatutkija Miettinen sanoo.

Hän ei näe uuden kuninkaan uskottavuudessa ongelmaa tavallisen kansan silmissä.

– Jos kuningattaren kuolema olisi tapahtunut 1990-luvun puolivälissä, jolloin Charles oli keskellä pahimpia aviokriisejä, tilanne voisi olla toisenlainen.

Prinssinä Charles oli tunnettu poliittisista kannanotoistaan ja etenkin ympäristön puolesta kampanjoinnista. Hän on luvannut lopettaa poliittisten mielipiteiden esittämisen kuninkaana.

Jopa Elisabet otti kuitenkin kantaa ilmastonmuutos- ja ympäristöasioihin. Miettisen mukaan Charles saattaa hyvinkin jatkaa tällä linjalla kannanottoja aiheista, jotka eivät voimakkaasti jaa kansaa.

Samaan aikaan kuninkaallisen perheen rooli on muuttumassa ja kaventumassa. Prinssi Harry ja herttuatar Meghan ovat vetäytyneet kuninkaallisista vastuutehtävistä. Prinssi Andrew on kiusallisten skandaalien vuoksi siivottu pois julkisuudesta.

– Jatkossa enemmän vastuuta laitetaan Charlesin ja kuningatarpuoliso Camillan sekä kruununprinssi Williamin perheen harteille, Miettinen uskoo.

Hänen mukaansa monarkian luonne muuttuu kunkin ajan vaatimusten mukana. Elisabetin isältä Yrjö VI:lta odotettiin toisen maailmansodan aikaan lujuutta, Elisabetilta taas sodan jälkeen lempeyttä ja huomaavaisuutta. Jatkossa kuninkaallisten toivotaan ehkä olevan kansanomaisempia ja vähemmän etäisiä.

Myös kuningasperheen varallisuutta ja veronmaksajien roolia heidän elintasonsa ylläpitämisessä tullaan Miettisen mukaan todennäköisesti tarkastelemaan aiempaa kriittisemmin.

– Erilaiset ajat tuottavat erilaisia kuninkaiden hyveitä.

