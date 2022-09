Rojalisti Markku Ellala loi maaseudulle kultaisen kuninkaallisen huvilan, jonka rakkain esine liittyy nyt kuningatar Elisabetiin

Sisustustaiteilija on seurannut pitkään kuningattaren elämää. Ellala kunnioittaa sitä, että kuningatar hallitsi pehmeällä valtikalla.

Suomen yksi tunnetuimpia rojalisteja on sisustustaiteilija Markku Ellala. Hän loi suomalaiselle maaseudulle Sastamalaan Pirkanmaalle kultaisen kuninkaallisen huvilan Villa Royalin, jossa on käynyt tuhansia ja tuhansia vierailijoita.

Ellala on tunnustautunut virallisesti rojalistiksi.

Villa Royal on entinen Hyynilän Kortejärven koulu. Sisustustaiteilija alkoi muuttaa huvilaa kuninkaalliseksi vuonna 2003. Yleisölle se avattiin vuonna 2006. Nyt Ellalan tytär jatkaa toimintaa.

Villa Royal kiinnostaa ihmisiä ja siellä käy paljon vierailijoita. Kuva: Aki Karjalainen / Yle

Harva tietää, että Villa Royalissa on torstaina kuolleen kuningatar Elisabetin kruunajaisiin liittyvä esine vuodelta 1953.

– Samettisessa laatikossa on sellainen pikaripari, jossa toivotetaan Jumalan siunausta uudelle kuningattarelle. Siinä on kaksi kristallipikaria, joissa on kuningatar Elisabetin monogrammit.

Kuningatar Elisabetin kruunajaisiin liittyvät pikarit ovat Villa Royalin kartanossa. Kuvan otti Villa Royalin opas Jenni Kökkö. Kuva: Jenni Kökkö

Ranskalainen diplomaatti sai ne lasit kutsuvierastilaisuudessa.

– Hän istui rivillä 9 ja 697 oli istuinpaikan numero

Ellala sai pikarit, kun hän teki töitä Tervakosken kartanon entisöimiseksi.

– He antoivat lasit muistoksi sillä ehdolla, että se säilyy aina meidän perheessä. He olivat saaneet ne ranskalaiselta diplomaatilta, kun diplomaatti oli käynyt Tervakosken kartanossa.

Tavarat Villa Royaliin ovat löytyneet esimerkiksi huutokaupoista. Kuva: Aki Karjalainen / Yle

Äiti puhui taivaasta, persian shaahi kätteli

Ellala innostui alun perin kuninkaallisista 16-vuotiaana. Rovaniemelle tuli vierailulle Persian shaahi ja shaahitar. 12 nuorta poikaa valittiin kunniakujaan ja Ellala oli yksi heistä.

– He kättelivät ensin meitä. Olin ensimmäinen rivissä. Siitä se lähti. Minua alkoi kiinnostaa Persia ja persialaiset matot. Äitini puhui lapsuudesta asti, että taivaassa on kaikki kultaa, se on kuin kuninkaan linna. Pikkupojasta se kuulosti hienolta.

Markku Ellala on luonut Mouhijärvelle kuninkaallisen kartanon. Kuva: Aki Karjalainen / Yle

"Hän on poistunut toiseen valtakuntaan"

Markku Ellala on seurannut pitkään ihailemansa kuningatar Elisabet II:n elämää. Hän oli torstaina vaimonsa kanssa puolukassa ja seurasi tiiviisti uutisista, mitä tapahtuu.

– Sitten tieto tuli, että hän on poistunut toiseen valtakuntaan. Tuli tosi paha mieli ja itkettikin vähän.

Markku Ellala jää muistamaan kuningattaren valtavan esimerkin ja saavutukset maailmassa.

Kuningatar Elisabet oli ajatuksissaan Ellalan mielestä tosi nuorekas ja puhui esimerkiksi tasavertaisuudesta.

– Hän on kovasti kaivattu, surtu mutta myös kunnioitettu monarkki. Hän on maailman pisimpään monarkkina ollut.

Hatut ja linnojen sisustus kiinnostivat

Sisustustaiteilijana Ellalaa kiinnostaa kuningattaren tyyli ja linnojen sisustus.

– Nytkin silmissä menee kuvanauhaa missä hän esiintyi. Hän oli maailman ykkönen hattutätinä. Pukeutuminen ja esiintymiset olivat aina viimeisen päälle, kuten pääministerin vaihdoskin muutama päivä ennen poismenoa.

Ellalan työtä on kauniiden sisustusten tekeminen, joten palatsit ja linnat kiinnostavat häntä.

– Hovissa on tietenkin juoruja ja draamoja, mutta ne on suolaa, jotka kuuluvat monarkiaan.

Villa Royalissa on paljon kultaa. Kuva: Aki Karjalainen / Yle

Elisabet II:n persoona kosketti myös.

– Persoonassa kosketti se, miten hän oli läheinen ihmisiä kohtaan. Hän oli topakka mutta silti rakastettava, lämmin, sydämellinen ihminen. Sellainen muisto minulla on hänestä nyt. Mielestäni hän osasi käyttää monarkin valtikkaa, mutta valtikka ei ollut kovakärkinen, vaan pehmeä.

Helpolla kuningatar ei päässyt.

– Dianan kuolema järkytti ja monenlaista on ollut. Joka elämässä on nousua ja laskua. Mitä korkeampi asema, sitä enemmän sitä seurataan.

Charles jatkaa kuninkaana, mikä ei ollut rojalistille yllätys.

– Joitakin saattaa sen sijaan yllättää, että Camilla on kuningatar, joka oli myös Elisabetin toive. Niitä noudatetaan, mitä hän on toivonut.

Markku Ellala uskoo, että monarkiassa säilyy pysyvyys.

– Charles ei ole pikkupoika, joka lähtee riemumarssille tai ratsastaa valtansa kanssa. Hän on tyyni ja kunnioittaa, eikä mikään muutu. Kuvioihin nousee uusia ihmisiä ja kontakteja ja kansainvälistä toimintaa.

