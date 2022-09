Antti Tuisku esiintyy viimein Olympiastadionilla – artisti myöntää olevansa perfektionisti, joten show’ta on harjoiteltu tuhansia tunteja

– Tän kahden ja puolen vuoden aikana mun on pitänyt tehdä hirveesti töitä ylläpitääkseni huippukuntoa. Nyt on kiva olla tässä ja todeta, että kuntohuippu on saavutettu täydellisesti, sanoo Olympiastadionilla esiintyvä Antti Tuisku.

Kuva: Pekka Ttynell / Yle