Oikeusministeriö ei aio avata luovutuspäätöksiä, jotka Turkki on pyytänyt arvioimaan uudelleen

Turkki on kesän aikana pyytänyt Suomea arvioimaan uudelleen kuutta Suomen aiemmin hylkäämää luovutuspyyntöä. Oikeusministeriö kertoo, että se ei aio käsitellä kyseisiä tapauksia uudestaan.

Oikeusministeriö ei aio käsitellä uudelleen kuutta Suomen hylkäämää luovutustapausta, jotka Turkki on pyytänyt arvioimaan uudelleen.

Ministeriöstä vahvistetaan, että asiat on ratkaistu ja päätökset ovat lopullisia. Oikeusministeriön luovuttamislain nojalla tekemään päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, kertoo hallitussihteeri Taina Neira STT:lle sähköpostitse.

– Lopullisen päätöksen avaaminen saattaisi tulla kysymykseen, jos asiassa esitettäisiin kokonaan uutta selvitystä, joka olisi voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen. Nyt puheena olevan uudelleenarviointipyynnön yhteydessä ei ole esitetty uutta selvitystä, kirjoittaa Neira.

Turkille on Neiran mukaan jo vastattu, että tapauksia ei voida ottaa uudelleenkäsittelyyn.

– Lopullisten päätösten uudelleen avaamisen estää jo yleinen periaate oikeusvoimaisesti ratkaistujen asioiden pysyvyydestä sekä rikosoikeudellinen ne bis in idem -periaate, Neira selvittää.

Samaa tapausta ei voi tuomita kahdesti

Latinankielinen "ne bis in idem" on suomeksi "ei kahdesti samassa (asiassa)". Rikosprosessioikeudessa se tarkoittaa, että samasta asiasta ei voida antaa kahta tuomiota. Toisin sanoen tuomioistuin ei saa ottaa uudestaan käsiteltäväksi sellaista asiaa, joka jo on lainvoimaisella tuomiolla ratkaistu.

Oikeusministeriöstä kerrottiin aiemmin STT:lle, että Turkki on kesän aikana pyytänyt Suomea arvioimaan uudelleen kuutta Suomen aiemmin hylkäämää luovutuspyyntöä. Lisäksi Turkki on elokuussa esittänyt Suomelle yhden uuden luovutuspyynnön.

Ministeriö ei ole tarkentanut sitä, millaisiin asioihin liittyvät hylätyt luovutuspyynnöt, joita Turkki on pyytänyt uudelleenarvioitaviksi.

Turkki on esittänyt Suomelle kaikkiaan 11 luovutuspyyntöä vuosina 2019–2022. Lukuun sisältyy elokuussa esitetty pyyntö.

Oikeusministeriön kannasta kertoi ensin Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Lue myös: