Syyskuu alkoi paikoin poikkeuksellisen kylmänä – ensi viikolla sää lämpenee ja luvassa on runsaitakin sateita

Yöt ovat olleet viime päivinä kylmiä ja lämpötila on painunut maan eteläosaa myöten pakkasen puolelle.

Syyskuu on alkanut poikkeuksellisen kylmänä osassa Suomea. Ylen meteorologin Elias Paakkasen mukaan maan etelä- ja keskiosassa keskilämpötila on ollut neljästä viiteen astetta keskiarvojen alapuolella. Viimeiset kaksi yötä ovat olleet syksyn kylmimpiä, ja lämpötila on painunut pakkasen puolelle maan eteläosaa myöten.

– Hallaa on esiintynyt kaikilla asemilla. Ylivieskassa mitattiin edellisyönä jopa 7,5 astetta pakkasta, sanoo Paakkanen.

Syynä on pohjoisesta purkautuva kylmä ilma ja samaan aikaan korkeapaine on päällä. Sää on ollut heikkotuulista ja pitänyt yöaikaan sään selkeänä.

– Lämpötila on yöllä päässyt laskemaan monin paikoin pakkasen puolelle ja taas päivällä on ollut aika pilvistä, joten lämpötila ei ole jaksanut nousta kovin korkeaksi.

Kuva: Elias Paakkanen / Yle

Viikonlopusta on tulossa pääosin poutainen ja paikoin on aurinkoista. Suomen kaakkoispuolella oleva korkeapaine vaikuttaa edelleen säähän. Ainakin maan eteläosassa lämpötilat voivat nousta päivisin 16–17 asteen tienoille. Myös Länsi-Lappiin virtaa lämmintä ilmaa.

– Sunnuntaina yksittäisiä sadekuuroja voi tulla maan keskivaiheilla ja Etelä-Lapissa. Muutoin sateet jäävät hyvin vähäisiksi ja enimmäkseen on poutaa, sanoo Paakkanen.

Ensi viikolla korkeapaine väistyy

Ensi viikolla säätyyppi muuttuu lämpimämpään suuntaan ja myös kunnon sateita on luvassa, kertoo Paakkanen. Korkeapaine väistyy Suomen yltä, kun matalapaine saapuu lännestä.

– Se voi tuoda aika runsaitakin syyssateita Suomeen viimeistään tuossa keskiviikkona tai jo tiistai-iltana. Sateen ajoitukseen liittyy vielä epävarmuuksia.

Lämpötila on ensi viikolla lähempänä ajankohdalle tyypillisiä keskilämpötiloja. Hallaa tai yöpakkasia voi olla vielä alkuviikosta, mutta niiden todennäköisyys pienenee, kun lännestä saapuu matalapaine.

– Päivisin lämpötila kohoaa alkuviikolla yleisesti 15 asteen tietämille.