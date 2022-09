Kiinnostus naisten vapaaehtoiseen maanpuolustukseen on lisääntynyt – Tikkakoskelle kokoontuu viikonloppuna 150 naista

Naisten vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevän Naisten valmiusliiton toiminta on herättänyt laajaa mielenkiintoa sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa.

Esimerkiksi Naisten Valmiusliiton (siirryt toiseen palveluun) järjestämät valmiusharjoitukset täyttyvät nopeasti.

Tänä viikonloppuna perjantai-illasta sunnuntaihin järjestettävään Vinka-harjoitukseen Tikkakosken varuskuntaan kokoontuu 150 naista. Tikkakoskella harjoitellaan muun muassa luonnossa liikkumisen perustaitoja ja arjen häiriötilanteista selvitymistä. Naiset myös yöpyvät Tikkakosken varuskunnassa kasarmin tuvissa.

Resussit kasvoivat maanpuolustuskoulutuksessa

Kesällä muuttunut laki on tuonut lisää resursseja maanpuolustuskoulutukseen. Maanpuolustuskoulutusyhdistys on järjestänyt (siirryt toiseen palveluun) Puolustusvoimien toimintaan perehdyttävää ja naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen valmentavaa koulutusta useiden vuosien ajan.

– Olemme pystyneet lisäämään koulutustarjontaa maanpuolustuskoulutuksen rahoituksen lisääntymisen myötä. Myös Naisten valmiusliitto on pystynyt lisäämään koulutuksiaan, kertoo Vinka-harjoituksen johtaja Taina Hämäläinen Jyväskylän Maanpuolustusnaisista.

Harjoitusten osallistujamäärää on myös pystytty kasvattamaan ja pienentämään harjoitusten osallistumismaksua.

– Itse kuulun maanpuolustusnaisiin, ja hurjasti on tullut lisää jäsenhakemuksia: naisilla on nyt kova halu saada koulutusta. Naisten valmiusliitto on järjestänyt esimerkiksi verkossa webinaareja, jotka on olleet suosittuja, sanoo Hämäläinen.

Naisten valmiusliitto järjestää webinaareja ajankohtaisista aiheista esimerkiksi energiansäästövinkeistä ja sähköttä selviytymisestä.

