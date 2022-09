Lääkevahinkoilmoitukset moninkertaistuivat koronarokotteiden myötä – korvausta erilaisista haitoista on myönnetty 589 ihmiselle

Kielteisiä päätöksiä on kertynyt kohtuullisen paljon siksi, että vahinkoilmoituksia on tehty myös perussairauksista, joiden oireiden on ajateltu liittyvän rokotteeseen, mutta yhteyttä rokotteeseen ei kuitenkaan ole. Kuvituskuva.

Kuva: Petri Niemi / Yle