Poliisi pyytää havaintoja kateissa olevista koirista – liittyvät Raumalla tapahtuneen törkeän eläinsuojelurikoksen tutkintaan

Lounais-Suomen poliisi pyytää yleisöltä havaintoja ja tietoja kateissa olevista suurikokoisista koirista, jotka liittyvät Raumalla epäillyn törkeän eläinsuojelurikoksen esitutkintaan.

Raumalaisesta asunnosta löydettiin elokuun lopulla useita kuolleita sekä huonokuntoisia koiria. Kiinteistön asukasta epäillään törkeästä eläinsuojelurikoksesta.

Poliisin esitutkinnassa on selvinnyt, että asukkaan hallussa on ollut myös muita koiria, joiden olinpaikka ei ole tiedossa. Kateissa on tiettävästi kuusi koiraa, joiden joukossa on ainakin tsekkoslovakiansusikoiria ja siperianhuskyja. Poliisin mukaan kateissa olevat koirat ovat sijoituskoiria, joista ainakin osa on jonkun muun kuin rikoksesta epäillyn henkilön omistuksessa.

Eläimet ovat mahdollisesti hengissä, mutta poliisi epäilee, että niitä saatetaan pitää mahdollisesti huonoissa oloissa. On todennäköistä, että kyseiset koirat ovat huonokuntoisia.

Koirat voivat tällä hetkellä olla Raumalla tai mahdollisesti muulla tai muilla paikkakunnilla, kaikki samassa paikassa tai jokainen erikseen eri paikoissa.

Tietoja kuvaukseen sopivista koirista voi toimittaa sähköpostiosoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi (siirryt toiseen palveluun).

Lounais-Suomen poliisi esitti eläinsuojelurikoksesta epäiltyä henkilöä vangittavaksi elokuun lopussa. Vangitsemispyyntöä perusteliin epäillyn mahdollisella tutkinnan vaikeuttamisella. Satakunnan käräjäoikeus kuitenkin hylkäsi pyynnön ja päästi epäillyn vapaaksi. Häntä epäillään yhä rikoksesta.

