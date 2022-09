Säästöä ledilampuista ja auton öisestä lataamisesta – Keskustelu sähkön hinnasta käy kuumana alan ammattilaisten messuilla

Päivänpolttavan sähköalan ammattilaiset kokoontuvat parhaillaan Jyväskylässä.

He puhuvat nyt samasta asiasta kuin kuluttajatkin, kertoo myyntijohtaja Ari-Pekka Jokitalo valaistusratkaisuja tarjoavasta Lediyritys Oy:stä. Puheenaihe on sähkön hinta.

– Se on oikeastaan kuumin puheenaihe. Sähkön hinta on ollut aiemmin niin kuin polttoaineen hinta. Se on ollut mitä on ollut, ja se on maksettu. Nyt kun kipuraja on ylitetty, tilanne on toinen.

Ari-Pekka Jokitalo. Kuva: Petri Aaltonen / Yle

Jokitalo kertoo esimerkkinä, että vaihtamalla vanhat valaisimet led-valoihin voi säästöä sähkölaskuun tulla jopa 30–40 prosenttia.

Paviljongin kaikki näytteilleasettajapaikat on myyty loppuun, joten väkeä riittää. Tapahtuma on tarkoitettu vain alan ammattilaisille, joten lippuja sinne ei ole myytävänä.

Sähkön käytön ohjaamista etänä

Sähkön käyttö saattaa sopimuksesta riippuen olla edullisempaa yöllä kuin päivällä. Silloin yksi ratkaisu sähkökustannusten pienentämiseen on käytön ohjaaminen halvempiin vuorokaudenaikoihin älylaitteilla, kertoo toimitusjohtaja Pasi Latva-Käyrä Tele-Tukku Oy:stä.

– Siihen haetaan ratkaisuja etäkäytöllä. Silloin pystyy ohjaamaan esimerkiksi lämmitysjärjestelmää tai auton latauspaikkoja käyttämään sähköä silloin, kun se on halvinta.

Pasi Latva-Käyrä. Kuva: Petri Aaltonen / Yle

Latva-Käyrä sanoo, että tarjolla olevan sähkötekniikan osalta tulevaisuus näyttää hyvältä.

– Kun pysytään hyvin kyydissä ja hereillä, niin pärjätään kyllä. Ihmiset ottavat uutta tekniikkaa käyttöön ja odottavat samalla jo jälleen uutta tekniikkaa.

Sähköautot tulleet jäädäkseen

Raisiolainen Trafomic valmistaa kotitalouksille tarkoitettuja sähköautojen latausasemia. Yrityksen tuotepäällikkö Tomi Mäkinen kertoo, että kysyntä on kova. Tällä hetkellä tarjolla oleva tekniikka on kuitenkin kohtalaisen yksinkertaista, joten ajatukset ja katseet ovat jo tulevaisuuden kaksisuuntaisessa lataamisessa.

– Sillä sähköauton akkua pystytään käyttämään myös valtakunnan verkkoon päin, eli saataisiin tiettyjä piikkejä pienennettyä autokannan avulla.

Tomi Mäkinen. Kuva: Petri Aaltonen / Yle

Mäkinen kertoo myös, että kohonnut sähkön hinta ei ole vaikuttanut latausasemien myyntiin. Yhä useampi fossiilisella polttoaineella ajava tuntuu tähyilevän tällä hetkellä sähköautoilun suuntaan.

