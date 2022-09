Etäaika hajotti Miia Aholan luokan, ja nyt hän opiskelutovereineen soveltaa deittailusta tuttua tapaa tutustumiseen

Nuoret iloitsevat paluusta normaaliin opiskelijaelämään yli kahden koronarajoitusvuoden jälkeen. Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijoiden keskiviikkoillan ryhmäytymistapahtumaan osallistui useita kymmeniä opiskelijoita.

Opiskelijat tutustuivat toisiinsa speed friending -menetelmällä, jossa tuntemattoman kanssa jutellaan pari minuuttia ja sitten vaihdetaan juttukaveria.

Miia Ahola pitää tapaamisia tärkeinä, sillä korona-aikana moni jäi yksin ja jopa lopetti opiskelun yksinäisyyden takia.

– Tämä on ihan hirveän tärkeää. Nyt nähdään paljon kavereita ja ryhmäydytään.

Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa selvisi viime vuonna, että jopa kolme neljästä 18–22-vuotiaasta yliopistossa opiskelevasta naisesta kokee yksinäisyytensä lisääntyneen.

Tapahtumavastaava Salla Forsten kertoo, että deittailuun liittyviä speed dating -tapahtumia ennätettiin järjestää ystävänpäivän aikaan ennen koronaa, mutta uusi aika toi tapahtumalle myös uuden nimen.

– Tuotiin tähän lukukauden alkuun speed frieding, jossa tutustutaan uusiin henkilöihin vähän nopeammalla tahdilla. Tämä on modattu siitä aiemmasta.

Speed friendingissa etsitään kavereita. Forsten odottaa, että hän näkee vanhoja kesälomilta palaavia tuttuja.

– On ymmärrettävää, että kynnys lähteä tapahtumiin on noussut, kun on ollut etänä. Täällä pääsekin sitten vähän nopeammin tutustumaan.

Ahola kokee, että opiskelijoilla ei viime vuosina koronan takia ollut mitään vastaavaa. Terveydenhoitajaksi opiskelevan Aholan luokka hajosi pieniin ryhmiin, koska opiskelu hoidettiin etänä. Jo yksistään se oli hänestä vaikeaa.

– Paljon jäi yksinäisiä, ja moni lopetti sen takia, kun ei löytänyt porukkaa ja kavereita, niin oli hankalaa. Onneksi nyt päästään ryhmäytymään.

Miten juhlistat paluuta normaaliin opiskelijaelämään? Voit keskustella aiheesta Yle-tunnuksella 10. syyskuuta klo 23 saakka.