Viljelijät ovat huolissaan lannoitteiden hinnasta ja saatavuudesta – lannoitevalmistaja myi lannoitteet päivässä loppuun

Viljelijät ovat huolissaan peltojen lannoitteiden saatavuudesta ja hinnasta, kerrotaan Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:lta. Lannoitteiden hinnat ovat noin kolminkertaistuneet parissa vuodessa.

Tänä vuonna osa lannoitteiden valmistajista, kuten Suomessa lannoitteita valmistava Yara, on myynyt lannoitteita lyhyemmällä aikaikkunalla kuin aiempina vuosina.

– Tällä hetkellä lannoitteita myydään pörssikauppaperiaatteella: osta tuotetta, kun sitä on saatavilla ja maksa, mitä siitä pyydetään. Se luo paniikkimielialaa. Ei ruoantuotannon peruspanoksia voi sillä tavalla kaupata, sanoo MTK Pohjois-Savon toiminnanjohtaja Jari Kauhanen.

Kauhasen mukaan lannoitteiden hintaa on vaikea saada ruoanhintaan täysimääräisesti.

Yara: lannoitteet myytiin päivässä loppuun

Pohjois-Savossa Siilinjärvelläkin lannoitetehdasta pyörittävän Yaran kotimaan lannoitteita myytiin tänä kesänä tavallista lyhyemmän aikaa ensi vuoden kasvukautta ajatellen. Tänä syksynä lannoitteiden myynti on ollut auki vain yhtenä päivänä elokuun lopussa.

Yaran mukaan lannoitteita on myyty kotimaahan saman verran kuin aiempina vuosina, mutta kysyntä on ollut aiempaa kovempaa. Myyntiaika jäi lyhyeksi, sillä kotimaahan suunnatut lannoitteet myytiin nopeasti loppuun.

– Elokuussa maatalouskauppakumppanimme, kuten Hankkija, myivät päivässä sovitun lannoitemäärän loppuun. Olemme myyneet saman verran tänä vuonna lannoitteita Suomessa kuin aiempina vuosina, ainoastaan kysyntä on ollut vahvempaa, kertoo Yaran kaupallinen johtaja Roland Westerberg.

Yaran mukaan Suomen myynnissä on vaikea reagoida nopeisiin kysynnän muutoksiin, eikä myyntimääriä ole sen vuoksi nopeasti kasvatettu.

– Emme saa Suomen markkinoille enemmän tuotteita tietyn kuukauden aikana, kun rajoituksena on Suomessa käytössä oleva logistiikkaketju, sanoo Westerberg.

Arkistokuva viljankorjuusta. Kuva: Timo Leponiemi / Yle

MTK:n Kauhasen mukaan monella viljelijällä ei ole tällä hetkellä varaa ostaa lannoitteita ensi vuoden tulevalle kasvukaudelle.

– Yara on ilmoittanut, että lannoitteita on myyty normaali määrä Suomessa, mutta meillä on hiukan toisenlainen käsitys, Kauhanen toteaa.

Yara myy lannoitteita merkittävästi ulkomaille, muun muassa Ruotsiin ja Tanskaan. Yaran mukaan Suomen tehtaissa tuotetaan neljä kertaa se määrä lannoitetta, mitä yritys on myynyt Suomessa.

Hinnat nousseet entisestään

Yaralla lannoitteiden myyntihinnat olivat elokuussa nousseet entisestään kesän hinnoista. Hinta nousi silloin noin 200 euroa tonnilta verrattuna kesäkuun hintoihin.

Yaran mukaan energian hinnannousu ja Euroopan pysähdyksissä olevat lannoitetehtaat nostavat lannoitteiden hintaa. Lannoitteiden raaka-aineen ammoniakin hinta myös elää markkinoilla, koska ammoniakin hinta puolestaan reagoi kaasun hintaan.

MTK:n mukaan Yaran myyntivoitot ovat kasvaneet merkittävästi Ukrainan kriisin aikaan. Yaran kaupallinen johtaja Westerberg ei vahvista väitettä.

Yara aikoo mahdollisesti avata kotimaan lannoitekauppansa vielä uudestaan tänä syksynä, mutta ajankohdasta ei ole tietoa.

Suomalaisille viljelijöille on tarjolla muutamia muitakin lannoitetoimittajia kuin Yara. Myös niillä Venäjän ja Valko-Venäjän tuonnin loppuminen on hankaloittanut lannoitteiden saantia.

– Yaran kilpailijat, kuten esimerkiksi Belor Agro ja Berner, ovat nyt ilmoittaneet, että lannoitteita pystytään toimittamaan. Eli lannoitteita on saatu hankittua Venäjän ja Valko-Venäjän ulkopuolelta, MTK:n Kauhanen kertoo.

