Ruotsalaisia huolettaa vaalien alla kaksi asiaa, ja toinen niistä on tuttu suomalaisillekin

Coop-tavaratalon edusta Haaparannalla, aivan Suomen rajan tuntumassa, on ollut suosittu puolueiden kampanjointipaikka näissäkin vaaleissa.

Vaaliviikon torstaina liikkeelle olivat lähteneet kuitenkin vain vasemmistoliiton ehdokkaat. Ehkä muut olivat keräämässä voimia satsatakseen näkyvyyteen viime metreillä ennen sunnuntain varsinaista vaalipäivää.

Sunnuntaina Ruotsissa valitaan siis edustajat valtiopäiville, aluehallintoon ja kuntien valtuustoihin.

Valtakunnallisesti isoiksi teemoiksi ovat nousseet rajusti kasvaneen väkivaltarikollisuuden torjuminen ja maahanmuutto.

"Tämä on kriisitilanne"

Jengirikollisuus lieveilmiöineen ei kuitenkaan ole pohjoisruotsalaisen äänestäjän huolilistalla ykkösenä. Sairaanhoito sen sijaan on.

Kauppareissulta palaava Rut Innala ei epäröi nostaa sairaanhoitoa tulevien päättäjien ykköshaasteeksi niin valtakunnassa, alueilla kuin kunnissakin.

– Hyvä sairaanhoito. Kotikunnassa Haaparannalla ei käytännössä ole hammashoitoa. Tämä on kriisitilanne. Julkisella puolella on yksi hammaslääkäri ja hampaiden hoidosta on tulossa meillä luokkakysymys.

Terveyspalveluiden kurjistumisesta ja henkilöstöpulasta kantaa huolta myös Agneta Olofsson. Hän toteaa, että Norrbottenissa pulaa ei ole vain sairaanhoitajista, vaan kaikista terveydenhuollon ammattilaisista.

– Poliitikkojen on huolehdittava siitä, että terveydenhuollon työntekijöille taataan hyvät työolosuhteet, kohtuullinen työympäristö ja enemmän sananvaltaa heidän töitään koskevissa asioissa.

Agneta Olofssonin mielestä terveydenhuollon työntekijöiden työolosuhteisiin täytyy panostaa nykyistä enemmän. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Sairaanhoitopuolue epäonnistui

Aluehallinto eli entinen maakäräjät - pohjoisimmassa läänissä Region Norrbotten - on ruotsalaisessa yhteiskunnassa isossa vastuussa. Aluehallintojen tärkein ja isoin tehtävä on vastata terveydenhuollosta.

Ruotsin pohjoisimmassa läänissä aluevaali saa nyt erityistä painoarvoa, koska kulunut vaalikausi on ollut läänin terveydenhuollossa melkoista myrskyä.

Palveluista on karsittu rajusti, terveydenhuollon työntekijäpula on ennennäkemätöntä ja hoitoon pääsy takkuaa pahasti. Suurin osa norrbottenilaisista on paitsi raivoissaan myös sitä mieltä, että alueen terveydenhuolto on todellisessa kriisissä ja päättäjät joutavat vaihtoon.

Tilanne kulminoitui jo viime kesänä, kun aluehallinnon johtaja Anna-Stina Nordmark-Nilsson joutui eroamaan virastaan. (siirryt toiseen palveluun) (SVT)

Henkilöstö- ja hoitopaikkapula johti siihen, että lääkäreiden ammattiliiton Norrbottenin yhdistys irtisanoi yhteistyösopimuksen aluehallinnon kanssa luottamuspulaan vedoten. Lisäksi 170 lääkäriä julkaisi avoimen kirjeen sairaanhoidon hälyttävästä tilasta.

Tämän kaiken valossa ei ole kenellekään yllätys, että viime vaaleissa aluevaalien voittajaksi noussut sairaanhoitopuolue voi nyt kokea rökäletappion. Kaikkea epäonnistumista se ei pysty selittämään pandemialla.

Puolueen kannatus olisi elokuun lopussa julkaistun mielipidekyselyn mukaan romahtamassa edellisvaalien 35 prosentista noin 12 prosenttiin.

Puolueiden kampanjointi kiihtynee vaalipäivän lähestyessä. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Demarit ovat paikanneet haavojaan ja pyrkivät ykköspuolueeksi

Vuoden 2018 vaalit olivat pohjoisen sosiaalidemokraateille suuri pettymys. Puolue menetti aluevaltuustossa suurimman puolueen aseman, joka sillä ehti olla yli 80 vuotta.

Nyt häviön aiheuttamista kolhuista pikkuhiljaa selvinnyt puolue on parantamassa asemiaan. Kannatus aluevaalissa on lähennellyt 40 prosenttia, kun se viime vaaleissa jäi alle 30:een.

Demarit pyrkivät tietysti myös uudelleen valtaan niissä pohjoisen kunnissa, missä he ovat joutuneet tekemään politiikkaa oppositiosta käsin.

Esimerkiksi Haaparannalla valtaa on pitänyt viimeiset neljä vuotta liittouma, jossa ovat olleet mukana keskusta, kokoomus, kristillisdemokraatit ja sairaanhoitopuolue, joka tosin erosi joukosta kesken kauden.

Pari viikkoa sitten tehdyn mielipidemittauksen mukaan ruotsidemokraatit saisi mittausten mukaan Norrbottenin aluevaalissa alle kymmenen prosenttia äänistä. Sen sijaan valtiopäivävaalissa ruotsidemokraatit olisivat saamassa Norrbottenista 19 prosentin kannatuksen.

Kannatustaan Norrbottenissa olisivat nostamassa reilusti ainakin maltillinen kokoomus ja vasemmistopuolue.

Janne Kähkönen kantaa huolta pörssisähkön kallistumisesta pohjoisessa. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Olipa vallassa sitten mikä puolue tahansa, sille riittää haastetta monella saralla tulevina vuosina. Pohjoisen vinkkelistä aluepolitiikallekin on tilausta, kun päätöksiä tehdään valtakunnan saleissa Tukholmassa.

Talven pakkasiin varautuva Janne Kähkönen toivoo muun muassa, ettei pohjoisruotsalaisilta viedä oikeutta muuta maata halvempaan sähköön. Ruotsissa sähkö on halvinta pohjoisessa, missä sähköä tuotetaan eniten suhteessa kulutukseen.

– Jotkut puolueet ovat halunneet, että hinnat yhtenäistetään. Toivottavasti tähän ei mennä, Kähkönen sanoo.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit osallistua keskusteluun Yle Tunnuksella 10.9. kello 23 saakka.

Lue myös:

Ruotsi on noussut Euroopan aseväkivaltatilastojen kärkisijoille. Tukholmasta kirjeenvaihtajan pestiltä palannut toimittaja Kirsi Heikel luuli kolmen maassa viettämänsä vuoden aikana useasti, että ruotsalaisten mitta täyttyisi. Mutta raaoista ampumisista huolimatta mikään ei tuntunut muuttuvan. Nyt jengiväkivallasta on kuitenkin tullut parlamenttivaalien tärkeimpiä teemoja.

Ruotsi ei enää kavahda Tanskan maahanmuuttopolitiikkaa, kirjoittaa kommentaattori – jengiväkivalta on vaalien ykkösteema, mutta myös näistä kiistellään