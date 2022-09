Hallitus ei saavuttanut vielä sopua hoitajat suojelutyöhön lakon aikana velvoittavasta laista – hoitajajärjestöjä kuullaan sunnuntaina

Hallitus on neuvotellut tiiviisti hoitajat suojelutyöhön velvoittavasta lakiesityksestä. Neuvotteluja jatketaan myös huomenna. Esityksellä on kiire, sillä se on tarkoitus tuoda alkuviikosta eduskuntaan.

Hoitalakot uhkaavat useiden sairaaloiden teho-osastojen toimintaa. Kuva: Paulus Markkula / Yle