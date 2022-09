Cola-Cola uhkaa loppua Filippiinien kaupoista – maata piinaa kova sokeripula

Filippiiniläiset pelkäävät, että sokeria ei riitä jouluksi. Leivonnaiset kallistuvat, ja virvoitusjuomista on jo pulaa.

MANILA Filippiiniläiset ovat makeanhimoista kansaa, mutta nyt he kärsivät kovasta sokeripulasta.

Sokeri on olennainen osa filippiiniläisten ruokavaliota. He lisäävät sitä kaikkeen: leipään, pastaan, jopa liharuokiin.

– Olen vähän huolissani. Jos hallitus ei tee jotain, meillä on luultavasti juhlakautena vähemmän sokeria, sanoo Jerome Reyes, 26.

Hän on lounastauolla ruokatorilla Taguig Cityssä Manilan pääkaupunkiseudulla.

Joulu on filippiiniläisille vuoden tärkein juhla, johon he alkavat valmistautua jo näin syyskuussa.

Jerome Reyes kertoo käyttävänsä sokeria kaikkeen ruoanlaittoon. Kuva: Sara Rigatelli / Yle

Sokeria on opittu käyttämään Filippiineillä paljon, koska sitä on tuotettu maassa aina paljon.

Sokeriruoko on Filippiinien viidenneksi tärkein viljelykasvi, ja sokeriteollisuus työllistää puoli miljoonaa filippiiniläistä.

Siitä huolimatta sokeri on nyt maassa kalliimpaa kuin koskaan.

Coca-Cola joutui sulkemaan tehtaitaan

Tilanteen vakavuus paljastui elokuussa, kun juomayhtiöt Coca-Cola, Pepsi-Cola ja ARC Refreshments julkaisivat harvinaisen varoituksen (siirryt toiseen palveluun): niillä ei ole riittävästi tärkeintä raaka-ainettaan eli sokeria loppuvuodeksi.

Coca-Cola Philippines joutui sulkemaan (siirryt toiseen palveluun) tilapäisesti 30–40 prosenttia tuotantolinjoistaan. Virvoitusjuomien saatavuus on jo nyt (siirryt toiseen palveluun) heikentynyt pienissä kaupoissa.

Kyse ei ole vain sokerin määrästä vaan myös laadusta (siirryt toiseen palveluun). Juomayhtiöt tarvitsevat erityisen hienoa, pullotuslaatuista sokeria, jota ei ole Filippiineillä tarpeeksi tarjolla.

Nainen käveli Pepsi-hyllyn ohi ruokakaupassa Taguig Cityssä syyskuussa 2022. Kuva: Sara Rigatelli / Yle

Sokerin salakuljetus houkuttaa

Tilanne on erikoinen, koska Filippiinit on maailman 13. suurin (siirryt toiseen palveluun) sokerintuottajamaa ja on suunnannut lähes kaiken sokerinsa kotimaiseen kulutukseen.

Maa on vienyt sokeria lähinnä entiseen emämaahansa Yhdysvaltoihin, jonka kanssa sillä on erityinen sokerikiintiö (siirryt toiseen palveluun).

Sokeri on kuitenkin ollut pitkään Filippiineillä huomattavasti kalliimpaa (siirryt toiseen palveluun) kuin maailmassa keskimäärin. Viimeisen vuoden aikana hinta on vielä tuplaantunut (siirryt toiseen palveluun).

Ristiriitaa selittää se, että maatalous on Filippiineillä tehotonta ja jäänyt jälkeen verrokkimaista, sanoo ympäristötieteiden professori Antonio Contreras Filippiinien yliopistosta.

– Maataloutemme on suurissa vaikeuksissa, koska se ei ole onnistunut nykyaikaistumaan, Contreras sanoo videohaastattelussa Los Bañosin kampukselta.

Filippiiniläiset työläiset keräsivät sokeriruokoa Negrosin saarella marraskuussa 2015. Taustalla Kanlaon-tulivuori syöksi tuhkaa. Kuva: EPA/All Over Press

Sokeribisnes on Filippiineillä erittäin suojeltua ja säänneltyä: sokerin viljelyä on tuettu suurilla summilla ja sen tuontia ulkomailta estetty jopa 60 prosentin tulleilla.

Siitä huolimatta – tai juuri siksi – ala ei ole kehittynyt. Koneita, tehtaita tai menetelmiä ei ole uudistettu, ja hyviä viljelysmaita on muutettu kauppakeskus- tai asuinalueiksi, Contreras sanoo.

Samalla korkeat tuontitullit houkuttelevat salakuljettamaan sokeria maahan, mikä ei tapahdu Contrerasin mukaan ilman hallinnon hyväksyntää. Liian moni valtaapitävä hyötyy nykytilanteesta, hän kertoo.

Taloussokerin hinta on noussut Manilan alueen kaupoissa jopa kahteen euroon kilolta. Kuva: Sara Rigatelli / Yle

Tänä satovuonna Filippiinien sokerisatoa ovat heikentäneet entisestään joulukuinen Rai-taifuuni sekä Venäjän sodan aiheuttama lannoitteiden ja energian hinnannousu.

Presidentti: sokeripula on keksitty

Sokerikriisi on saanut Filippiineillä aikaan erikoisen poliittisen kiistan.

Presidentti Ferdinand Bongbong Marcosin mukaan maassa ei ole pulaa sokerista, vaan tietyt tahot ovat vain varastaneet ja hamstranneet filippiiniläistä sokeria. Marcos on itse myös maataloudesta vastaava ministeri.

Hän haluaa välttää ulkomaisen, halvan sokerin ostamista kaikin keinoin, koska se vahingoittaisi paikallisia viljelijöitä.

Sokerinjalostajien (siirryt toiseen palveluun) mukaan pula on todellinen.

Jimmy Gabuan myy riisikakkuja Taguig Cityssä. Hän on joutunut nostamaan kaikkien leivonnaistensa hintoja sokerin kallistumisen takia. Kuva: Sara Rigatelli / Yle

Maan senaatti on kuitenkin keskittynyt tutkimaan, syyllistyivätkö virkamiehet rikokseen, kun he allekirjoittivat elokuussa määräyksen ostaa ulkomailta 300 000 tonnia sokeria.

“Fiaskon” (siirryt toiseen palveluun) paljastuttua presidentti Marcos hyväksyi tuotavaksi vain puolet tuosta määrästä ja erotti kyseiset virkamiehet.

Professori Antonio Contrerasin mukaan keskustelu on hullua, koska näyttää selvältä, että Filippiinit joutuu tuomaan vielä paljon tätä enemmän sokeria tänä vuonna.

Pelkästään juomajätit ovat sanoneet tarvitsevansa loppuvuonna 450 000 tonnia sokeria, jotta limsojen tuotanto jatkuu entisellään Filippiineillä.

Toistaiseksi ainoa hallituksen keksimä ratkaisu on ollut sokerin hintasäännöstely (siirryt toiseen palveluun): markettiketjut myyvät sokeria kiinteällä kilohinnalla – yhden paketin verran per asiakas.

Presidentti–maatalousministeri Marcosin haasteet eivät rajoitu vain sokeriin: Filippiineillä on tällä hetkellä pulaa myös muun muassa suolasta ja sipulista.

Pärjäisitkö sinä ilman sokeria tai limonadia? Voit keskustella aiheesta lauantaihin kello 23:een saakka.

