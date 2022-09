Elinkeinoministeri Mika Lintilä: Suomi on sähköomavarainen vuoden tai kahden sisällä

Maakaasun korkea hinta, Ranskan ydinvoimaloiden seisokit ja kuivuus nostavat sähkön hintaa kaikkialla Euroopassa. Vaikka Suomella on monipuolinen energiantuotanto, myös suomalaiset kuluttajat kärsivät sähkön hinnan noususta. Ykkösaamun vieraana on elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Suomi on osa pohjoismaista ja eurooppalaista sähkömarkkinaa ja siksi sähkön hinta nousee myös Suomessa.

– Sähkön tukkumarkkinoiden hinta muodostuu tunneittain kalleimman tarvittavan voimalaitoksen muuttuvien kustannusten mukaisesti. Keski-Euroopassa tämä ns. rajatuotantomuoto on usein kaasuvoimaa, selittää elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.).

Kaasun hinta hipoo pilviä, sillä Venäjä on katkaissut kaasutoimitukset Saksaan Nord Stream putkea pitkin. Muista lähteistä Eurooppaan virtaava kaasu on monin kertaisesti venäläiskaasua kalliimpaa.

Suomen tavioitteena on, että EU:ssa kaasun ja sähkön hinnat saataisiin erotettua toisistaan.

– Se alentaisi sähkön hintoja, elinkeinoministeri uskoo.

Suomesta tulee sähköomavarainen

Suomi on monipuolistanut energiapalettiaan suunnitelmallisesti. Jos Olkiluodon kolmosreaktori toimii suunnitellusti vuoden vaihteen jälkeen Suomi ottaa askeleen kohti sähköomavaraisuutta.

– Keväällä pystyimme irtautumaan venäläisestä energiasta muutamassa kuukaudessa kokonaan. Monipuolinen energiapaletti, jossa kotimaisella tuotannolla on suuri rooli, antaa meille liikkumatilaa myös tulevissa ratkaisuissa, sanoo Lintilä.

Hän ei halua ennustaa sähkön hinnan tulevia muutoksia.

– Sellaista kristallipalloa ei ole, joka varmuudella tämän kertoisi, mutta pyrimme koko ajan vaikuttamaan siihen, että hinta lähtisi laskuun.

Pari asiaa on Lintilän mukaan kuitenkin varmaa:

– Paluuta vanhaan tilanteeseen ei ole.Sen tiedämme, että Suomi on vuoden kahden sisällä sähköomavarainen. Siitä saamme kiittää investointeja kotimaiseen sähköntuotantoon.

Toimiva siirtoyhteys Ruotsin ja Suomen välillä on talvella tärkeä

Markkinasääntöjen mukaan sähkön siirtoyhteyksiä ei saa rajoittaa. Vaikka Suomi luottaa yhteisiin pelisääntöihin, hereillä on syytä olla koko ajan.

– Pidämme tiiviisti yhteyttä Pohjoismaihin ja luotamme yhteistyön säilymiseen. Tähän energiasotaan on vastattava yhdessä rintamassa. EU:n jäsenvaltioiden rakoilu pelaisi vain Putinin pussiin, varoittaa Lintilä.

Ministeri kertoo myös, että Pohjois-Ruotsissa on runsaasti tuotantoa, jota ei voida siirtää etelään Ruotsin sisällä siirron pullonkaulojen vuoksi.

– Luonnollinen reitti tälle sähkölle on Suomeen. Tuoreimpana hankkeena tänä syksynä alkaa Aurora Line -sähkönsiirtoyhteyden rakentaminen Suomen ja Ruotsin välille.

Hallitus seuraa yritysten tilannetta

Hallitus on päättänyt tukea kotitalouksia muun muassa alentamalla sähkön arvonlisäveroa. Myös sähköyhtiöiden viimesijaisesta rahoituksen turvaamisesta mahdollisissa likviditeettiongelmissa hallitus on tehnyt esityksen eduskunnalle. Laina- ja takauspaketin koko on 10 miljardia euroa.

Lintilä on kutsunut myös muita yrityksiä kylään.

– Seuraamme tarkasti tilannetta yritysten kannalta. Esimerkiksi tällä viikolla kutsuin yrityksiä keskustelemaan energiansäästötoimenpiteistä.

Lintilän mukaan yritykset mukautuvat tilanteeseen ja etsivät tapoja säästää energiaa.

– Onpa eräät kaupat vetäneet esimerkiksi juomakaappien töpselit seinästä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä Ykkösaamun haastattelussa klo 10.05 alkaen Yle TV1:ssä ja Yle Radio1:ssä.

Lue lisää:

Pääministeri Marin antoi ilmoituksen energiapolitiikasta, oppositio ei ilahtunut – Perussuomalaiset tekee välikysymyksen

EU:n energiaministerit kokoontuivat hätäistuntoon energiakriisistä – Lintilä: "Tahtotila energian hinnan taittamisesta on hyvin vahva"