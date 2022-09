Herätys: Ruotsissa tänään valtiopäivävaalit | Ukrainan vastahyökkäys jatkuu | Kirjailija Tommi Kinnunen on huolestunut opiskelijoista

Vaaliguru kertoo vinkit Ruotsin vaalipäivän seurantaan

Ruotsin valtiopäivävaalit järjestetään sunnuntaina. Mielipidemittausten mukaan sosiaalidemokraattisen pääministeri Magdalena Anderssonin johtama vasemmistoleiri ja maltillisen kokoomuksen johtajan Ulf Kristerssonin oikeistoleiri ovat käytännössä tasoissa. Ruotsin tunnetuin poliittinen kommentaattori Mats Knutson kertoi Ylelle, mihin vaalituloksen seurannassa kannattaa kiinnittää huomiota.

Ukrainan vastahyökkäys jatkuu

Kuva: Vasily Zhlobsky / EPA

Ukrainan joukot ovat vallanneet vastahyökkäyksellään jo yli 2 000 neliökilometriä Venäjän hallussa olleita alueita. Vahvistamattomat tiedot kertovat Ukrainan hyökkäyksen jatkuvan edelleen. Venäjä yrittää tuoda rintamalle lisäjoukkoja, mutta Venäjän mukaan reservit kohdistetaan etelämpänä olevan Donbasin teollisuusalueen puolustamiseen. Ukrainan erikoisjoukkojen tiedottaja on vahvistanut The Guardian -lehdelle, että Ukrainan hyökkäys etelässä Hersonin alueella oli hämäys, jolla mahdollistettiin voimakas isku Harkovan alueella. Yle seuraa Ukrainan sotaa tässä artikkelissa.

Polttoöljystä kannattaa tehdä sähköä omalla varavoimakoneella hintapiikkien aikana

Hintahuippujen lisäksi varavoimakoneita käytetään isomman sähköliittymän ostoa vaativien kulutushuippujen tasaamiseen. Kuva: Esa Syväkuru / Yle

Joskus on edullisempaa tehdä itse kuin ostaa valmista. Nyt tämä on ajoittain pätenyt myös sähköön. Pörssisähkön pahimpien hintapiikkien aikana virtaa on ollut kannattavaa tehdä dieselmoottorin pyörittämällä varavoimakoneella.

Kirjailija Tommi Kinnunen uupui opettajan työssä – nyt häntä huolettavat opiskelijat

Tommi Kinnunen on ollut äidinkielen opettajana jo yli 20 vuotta. Alkuaikoihin verrattuna työmäärä on moninkertaistunut. Kuva: Sakari Piippo / Yle

Sunnuntain kulttuurivieras kirjailija Tommi Kinnunen palasi työhönsä äidinkielen opettajaksi uupumuksen jälkeen. Työtaakka ei ole vähentynyt, ja myös opiskelijoiden uupuminen huolettaa Kinnusta. Juuri ilmestyneeseen romaaniin hän kirjoitti paljon itse koettua, sillä kirja kertoo väsyneestä opettajasta.

Sunnuntai on poutainen lähes koko maassa

Kuva: Ilmatieteen laitos

Sunnuntai on poutainen päivä lähes koko maassa. Etelässä on laajalti aurinkoista. Pohjoisessa tulee jokunen sadekuuro. Voit lukea lisää säästä Ylen sääsivuilta.