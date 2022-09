Kotkassa mopoilulla on negatiivinen maine, mutta nyt yli 70 nuorta kokoontui osoittamaan mieltään harrastuksensa puolesta

Kotkan mopoilijat kokoontuivat perjantai-iltana yhteiseen moottorimarssiin. 15 minuuttia kestäneen joukkoajon jälkeen kaikkiaan yli 70 mopoilijaa kurvasi Kotkan vanhan paloaseman edustalle, jossa iltaa pääsi viettämään yhdessä muiden kanssa.

Miälen Mopoitus -tapahtuma on osa Motörisoitua nuorisotyötä -hanketta. Hankkeen avulla halutaan lisätä positiivista ilmapiiriä mopoilun ympärillä. Sen projektikoordinaattori Jenni Rahkonen kertoo, että mopoilijat nähdään tosi usein negatiivisessa valossa.

– Kotkassa on ollut todella paljon sanomista mopoilusta. Tiedän, että kaupunginjohtajalle saakka menee valituksia mopot rälläävät. Haluaisimme tuoda esille kuinka monelle nuorelle täällä Kotkassa mopoilu on harrastus ja se on heille tärkeää. Ei tätä tehdä sen takia, että halutaan tarkoituksella mennä toisten ikkunoiden alle vääntämään kaasua. Mopoilijoilla ei ole tarpeeksi harrastuspaikkoja, Rahkonen sanoo.

Motörisoitua nuorisotyötä -hanke koettaa edistää vuorovaikutusta nuorten ja aikuisten välillä.

Nuoret ovat päässeet kertomaan ajatuksiaan mopoilusta ja sen kehittämisestä muun muassa paikallisille poliitikoille ja poliisille yhteisessä keskustelutapahtumassa.

Yhdessäolon lisäksi siellä lisättiin samalla nuorten mopotietoutta. Illan aikana oli mahdollisuus tutustua muun muassa Kotkan nuorisotyöhön ja Lasten ja Nuorten keskuksen moottoripajatoimintaan. Liikenneturva esitteli paikan päällä törmäyspainovaakaa.

Ilta huipentui stunttishowhun.

Projektikoordinaattori Jenni Rahkonen oli onnellinen, että moni nuori löysi mopotapahtumaan. Hänen mukaansa runsas kävijämäärä kertoo siitä, että mopoilijoille ei ole tarpeeksi omia tapahtumia. Kuva: Antti-Jussi Korhonen / Yle

Mopoilu on elämäntapa

Haminalainen Jami Peri saapui paikalle skootterillaan. Hänelle mopoilu on juuri nyt tärkeä osa arkea.

– Mopoilu on elämäntapa, siis ajan kisoja. Vanhemmat ja veli harrastavat myös mopokisoissa käymistä. Lähdin tänne tänään, kun täällä on paljon kavereita, Peri sanoo.

Miten mopoilijoita kohdellaan sinun mielestäsi täällä Kotkassa?

– Ihan hyvin. Poliisi on, noh, kaikkien nuorien mielestä mukamas sellainen sika. Mielestäni kaikki ovat kuitenkin ihmisiä ja kaikkia tulisi kohdella hyvin.

Kaverit saivat paikalle myös Viivi Tikan.

– Mopoilen päivässä monta tuntia ja joka paikkaan.

Roni Fedorov kertoo myös, että liikkuu mopolla omassa arjessaan paljon muun muassa kauppaan.

– Mopoilu on minulle aika tärkeää, sellainen elämäntapa. Tällaisia tapahtumia voisi olla enemmän. Niitä on aika vähäsen ainakin Kotkassa, Fedorov sanoo.