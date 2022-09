Harrastajat ovat löytäneet taas flipperin – aktiiviharrastaja: "Tämä touhu on myös maailmalla nyt tosi kovassa nosteessa"

Seinäjoen Ideaparkin hämärällä keskusareenalla välkkyy, paukkuu ja soi, kun flipperin pelaajat ovat tulleet kilpailemaan lajin Suomen mestaruudesta. Lauantaina käynnissä ovat karsinnat, finaali kisataan puolestaan sunnuntaina.

Yksi SM-kilpailijoista on Orivedeltä saapunut 12-vuotias Topi Ahonen, joka kertoo harrastaneensa flippereitä jo 3-vuotiaasta asti.

Pelikoneita hänellä on omassa huoneessaan jo kaksin kappalein ja lisääkin pitäisi saada.

– Isompana aion ainakin itse hommata uuden. Ghostbusters kiinnostaisi, hän miettii.

Topi Ahonen tuli kokeilemaan Seinäjoelle, miten flipperin SM-kisoissa käy. Kuva: Mirva Ekman / Yle

Flipperiä varten joutuukin vähän säästämään, koska hinnat pyörivät jo tuhansissa euroissa. AC/DC-merkkistä flipperiä esittelevä, Suomen Flipperinpelaajien hallituksen puheenjohtaja Panu Oksala kertoo kyseisen koneen maksavan 8 500 euroa uutena.

Oksala on harrastanut itse lajia viitisen vuotta. Hän toimii itse ohjelmistoalalla, joten hän on paljon tietokoneiden kanssa tekemisissä. Flippereissä hän arvostaa mekaanisuutta ja fyysisyyttä.

– Flipperissä on sellaista satunnaisuutta mitä tietokoneessa ei ole, koska se on fyysinen laite. Myös laiterikot ja se, että nämä eivät toimi aina sataprosenttisesti, on osa sitä lajin viehätystä. Täälläkin on lisäksi mukana paljon hienoja ihmisiä, ja on mukava kuulua tähän yhteisöön, Oksala pohtii.

Suomen Flipperinpelaajien hallituksen puheenjohtaja Panu Oksala arvostaa lajissa varsinkin yhteisöllisyyttä. Kuva: Mirva Ekman / Yle

Jiro Suvanto, 10, on ehkä nuorin osanottaja tapahtumassa. Hän tuli SM-kisoihin isänsä Marco Suvannon kanssa.

– Jiro on harrastanut lajia ehkä viitisen vuotta ja minä aktiivisesti parikymmentä vuotta. Tulimme Seinäjoelle Helsingistä asti, ja on hienoa, kun tapahtumia järjestetään muuallakin kuin Etelä-Suomessa, Marco Suvanto kehuu.

"Maailmalla tosi kovassa nosteessa"

Konsolipelit lähes syrjäyttivät flipperit 2000-luvulla, mutta nyt laji on saanut uutta nostetta. Näin tietää flipperin SM-kilpailuissa päätuomarina toimiva Kristian Salonen Etelä-Pohjanmaan Flipperiklubista.

– Sillä ikäluokalla, joka on 80- ja 90-luvuilla pelannut flippereitä baareissa ja ravintoloissa, alkaa olla mahdollisuuksia hommata koneita itselleen. Se on nostanut paljon tätä kulttuuria. Tämä touhu on myös maailmalla nyt tosi kovassa nosteessa, hän suitsuttaa.

Etelä-Pohjanmaan Flipperiklubin Kristian Salonen huoltaa koneita SM-kisojen keskelläkin. Flippereitä viritettiin kisoja varten vaikeammille tasoille, ja tuohon kurikkalaisilla oli kulunut parisen viikkoa aikaa. Kuva: Mirva Ekman / Yle

Salonen arvioi, että harrastajia on Suomessa tällä hetkellä joitakin satoja ja aktiivipelaajia satakunta.

Lajin suosion kasvattaminen tarkoittaisi myös sitä, että lisää harrastajia pitäisi saada mukaan. Pelaamaan pääsee nykyään vain harvoissa paikoissa ja osa niistä on kiellettykin alle 18-vuotiailta.

Salonen kertoo, että Etelä-Pohjanmaan Flipperiklubin kautta pelaamaan pääsee heidän pelihallissaan Kurikassa.

Yhdistyksissä toivotaankin, että lajin löytäisi yhä useampi nuori ja myös naisia kaivattaisiin mukaan lisää. Ainakin SM-kisojen osallistujalistoilta heitä löytyykin jo.

Ennakkoon SM-kisoihin oli ilmoittautunut 60 osallistujaa, mutta mukaan pääsi matalalla kynnyksellä, eli maksamalla vain parinkympin osallistumismaksun. Kuva: Mirva Ekman / Yle

– Tämä sopii kaikille eikä tässä ole mitään rajoitteita. Se riittää yleensä, että yletät napeille ja näät pelikentälle, siitä se lähtee, Salonen hymyilee.

