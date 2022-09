Ajokorttilain uudistus kieltäisi yöajot ja useat kyytiläiset, mutta helpottaisi kortin saamista 17-vuotiaana – näin nuoret kuskit kommentoivat

17-vuotiaille kaavailuilla rajoituksilla halutaan vähentää kaveriporukoiden öisiä ajoja, joissa on tapahtunut vakavia onnettomuuksia. Lakiehdotus on tulossa eduskuntaan tänä syksynä.

Kangasalan lukion parkkipaikka alkaa täyttyä aamulla kahdeksan jälkeen. Ensimmäistä vuotta lukiota käyvä Tommi Turunen kurvaa pihaan vähän erikoisemman näköisellä menopelillä.

– Tämä on 570 kuutioinen traktorirekisterissä oleva koppimönkijä. Tosi mukava ajettava.

Toisella puolella pihaa Sampo Holstila on saanut juuri pysäköityä mopoautonsa samanlaisten joukkoon. Nuorten miesten mukaan Tampereen naapurikaupungissa oma ajoneuvo on lähes välttämätön.

– Kun kouluun ja harrastuksiin on yli kymmenen kilometriä, kyllä se helpottaa elämää aika paljon, Holstila sanoo.

Auto on kevyempää versiota turvallisempi

Ajokorttilain uudistus on tulossa eduskunnan käsittelyyn syksyn aikana. Lakiesitys, joka antaisi 17-vuotiaille mahdollisuuden päästä auton rattiin, on Holstilan ja Turusen mukaan tervetullut.

– Minusta se on hyvä. Näiden kevyempien menopelien nopeusrajoitukset ja turvallisuus eivät todellakaan ole yhtä korkeita kuin autoilla. Liikenteestä tulisi kaikille helpompaa, jos suurin osa olisi liikkeellä autoilla eikä tämmöisillä pienemmillä versioilla, Turunen sanoo.

16-vuotias Tommi Turunen on ajanut koppimönkijällään puolitoista vuotta. Kangasalla se on kätevä, mutta Tampereella menisi hänen mukaansa liikaa rahaa pysäköintimaksuihin. Kuva: Antti Eintola / Yle

Tällä hetkellä 17-vuotias voi saada ajokortin poikkeusluvalla esimerkiksi koulu-, työ- ja harrastusmatkoja varten. Poikkeusluvista päättävä liikenne- ja viestintävirasto Traficom myöntää vuosittain noin 20 000 poikkeuskorttia.

Kangasalla toimivan Järvikylän autokoulun yrittäjä, liikenneopettaja Jyrki Annala pitää poikkeusluvista luopumista hyvänä ratkaisuna.

– Kyllä tämä nykysysteemi on aika hankala ainakin asiakkaan näkövinkkelistä. Päätöstä joudutaan odottamaan kuukausitolkulla, ja roikutaan niin kuin löysässä hirressä. Sitä taustaa vasten tämä on hyvä muutos.

Tommi Turunen on liikenneopettajan kanssa samaa mieltä.

– Jokainen kaveri, joka on poikkeuslupaa hakenut, on sen saanut. On ihan sama alentaa ikärajaa suoraan.

Rajoituksista toivotaan turvaa

Lain muutoksesta oli tarkoitus äänestää jo ennen eduskunnan kesätaukoa. Liikenne- ja viestintävaliokunta halusi kuitenkin ensin selvityksen siitä, mitä seurauksia vuonna 2018 tehdystä ikäpoikkeusluvan höllennyksestä on ollut liikenneturvallisuudelle. Nyt selvitys on valmistunut (siirryt toiseen palveluun), eikä sen mukaan muutoksella ollut olennaista vaikutusta nuorten onnettomuuksien kokonaismäärään.

Mopoautot seisovat omassa rivissään Kangasalan lukion parkkipaikalla. Myös mönkijöitä on paljon, samoin vanhempien lukiolaisten autoja. Kuva: Antti Eintola / Yle

Käsittelyyn tulevassa lakiehdotuksessa nuorille kuskeille on tulossa rajoituksia. 17-vuotias voisi ottaa jatkossa kyytiin vain yhden matkustajan eikä yöllä saisi ajaa. Rajoituksilla pyritään ehkäisemään onnettomuuksia, joita tapahtuu usein yöaikaan, kun liikkeellä ollaan porukalla.

Kolmisenkymmentä vuotta nuoria opettanut Jyrki Annala pitää rajoituksia hyvinä, vaikka kaikki nuoret eivät hänen mielestään riskikuljettajia olekaan.

– Kyllähän nämä suunnitelmat varmasti mietittyjä ovat. Osalla aikuistakin on omasta nuoruudestaan kokemusta siitä, että autossa on paljon porukkaa ja kuljettajaa yllytetään. Sosiaalinen paine on valtava, kun pitää yrittää näyttää toisille.

Jyrki Annalan mukaan poikkeusluvalla ajokorttia hankkivat 17-vuotiaat ovat motivoituneita. Teoria opitaan hyvin, ja ajotunnin tavoitteet täyttyvät mukavasti. Kuva: Antti Eintola / Yle

Rajoitusten lisäksi autokouluyrittäjä toivoisi lisätunteja autokoululaisille. Myös Tommi Turusen mielestä valistus ja sääntöjen opettaminen olisi paikallaan, mutta rajoittamista hän ei ymmärrä.

– Rajoitukset vievät mahdollisuuden kuskata kavereita. Bensan hinnan takia kimppakyydit olisivat kuitenkin oikeasti todella hyödyllisiä. En ymmärrä yöajelun kieltämistäkään. Jos on tarve päästä paikasta a paikkaan b, on ajokortti ja auto, mutta et voi silti ajaa. Se pistää vaan miettimään, että mikä hyöty semmoisesta on.

