Karhu karkasi Kuusamon suurpetokeskuksesta

Kuusamon suurpetokeskuksen liepeiltä etsitään karannutta naaraskarhua.

Karhu karkasi poliisin mukaan suurpetokeskuksesta perjantaina iltapäivällä. Keskuksen henkilökunta yritti aluksi saada karhun kiinni itse. Poliisi sai tehtävän hätäkeskukselta lauantaina puolen päivän aikaan.

Oulun poliisin johtokeskuksesta kerrotaan, että karhu on pysytellyt suurpetokeskuksen lähimaastossa ja sen vuoksi poliisille tehtävä on tullut vasta lauantaina. Karhua on yritetty houkutella takaisin esimerkiksi ruoan avulla.

Poliisi jatkaa karhun etsimistä yhdessä Rajavartiolaitoksen kanssa.

Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdollisista karhuhavainnoista alueella hätänumeroon 112 ja välttämään liikkumista suurpetokeskuksen lähialueilla.

Kuusamon suurpetokeskus on ollut viime aikoina julkisuudessa eläinten olosuhteiden puutteiden vuoksi.

Suurpetokeskusta uhkaa lakkauttaminen, jos Pohjois-Suomen aluehallintovirasto katsoo, etteivät olosuhteet eläimille ole suurpetokeskuksessa kunnossa.

