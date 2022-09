Muistatko laskuvarjohypyn, jonka kuningatar teki James Bondin kanssa? Elisabet oli kruununsa takana myös hassutteleva kulttuuri-ikoni

Hänestä on tehty lauluja, elokuvia, tv-sarjoja. Hän on esiintynyt James Bondin ja karhuherra Paddingtonin rinnalla. Hän on myös esittänyt turisteille, ettei tiedä, kuka kuningatar oikein on.

Kuningatar Elisabetin julkinen rooli oli monesti hyvin tarkkaan säännelty ja jokainen liike tarkan koreografian alainen. Myöhempinä vuosinaan hän raotti hieman protokollan verhoa, minkä vuoksi maailma sai nähdä myös rennomman, hassuttelevamman puolen kuningattaresta.

Kuningatarta on sanottu maailman valokuvatuimmaksi ihmiseksi, eikä väite ole varmaankaan kovin kaukana totuudesta. Lukuisten valokuvien ja historian sivujen lisäksi kuningatar jätti jälkensä populaarikulttuuriin ympäri maailman.

Kuningatar osasi pilailla, ja nauraa itsensä kustannuksella

Kuningattaren kuoleman jälkeen internetissä lähti leviämään tämän vuoden kesäkuussa kuvattu video, jolla kuningattaren entinen henkivartija Richard Griffin kertoo kohtaamisesta amerikkalaisturistin kanssa.

Griffin oli kuningattaren kanssa kävelyllä lähellä Balmoralin linnaa Skotlannissa joitain vuosia sitten, kun he olivat törmänneet amerikkalaisturisteihin ja jääneet juttelemaan heidän kanssaan. He olivat jutelleet hetken aikaa, ja turistit eivät olleet tunnistaneet kuningatarta.

He olivat kysyneet Elisabetilta missä tämä asuu, ja että onko hän koskaan tavannut kuningatarta Skotlannissa ollessaan. Kuningatar oli vastannut turisteille, ettei hän ole koskaan tavannut kuningatarta, mutta tämä mies tässä on, ja osoittanut henkivartijaansa Richard Griffiniä.

Turistit halusivat ottaa kuvan hänen kanssaan muistoksi. Griffin oli ottanut turisteista kuvan myös kuningattaren kanssa ennen lähtöä eri suuntiin. Kuningatar oli heidän lähdettyään sanonut, että haluaisi olla kärpäsenä katossa, kun turistit esittelevät kuvia kotiin palattuaan, Griffin kertoo brittimedia Sky Newsin (siirryt toiseen palveluun) videolla.

Kuningatar Elisabet on myös osallistunut salaa valokuvaan, jossa kaksi australialaista maahockeyn pelaajaa ikuistivat itseään, nauraa kikattanut puolisonsa prinssi Philipin kanssa mehiläisten hyökkäykselle virallisessa armeijan esittelyssä ja leikellyt kakkuja seremoniamiekoilla, koska se oli hänestä tavallisia veitsiä hauskempaa.

Ehta kuninkaallinen myös populaarikulttuurissa

Suurimmalle osalle maailmaa kuningatar Elisabetin heittäytyvä puoli tuli tutuksi viimeistään Lontoon olympialaisissa 2012. Olympialaisten avajaisisseremoniassa kuningatar tuli rytinällä sisään toisen britti-ikonin, salainen agentti James Bondin (Daniel Craig), kanssa.

Avajaisissa näytetyssä sketsivideossa Bond hakee kuningattaren Buckinghamin palatsista, minkä jälkeen he lentävät helikopterilla olympialaisiin ja lopuksi hyppäävät stadionille laskuvarjohypyn.

Olympialaisten avajaisten sketsivideossa "kuningatar" hyppää juhlatamineissaan laskuvarjohypyn suoraan stadionille ja olympialaisten avajaisiin. Kuva: AOP

Kuningatar esiintyi useampaan otteeseen parodiahahmona animaatiosarja Simpsoneissa.

Elisabetista tehtiin monia elokuvia ja sarjoja jo ennen hänen kuolemaansa, kuten esimerkiksi suoratoistopalvelu Netflixissä oleva sarja The Crown, joka on vielä kesken.

Kuningatar oli myös musiikin inspiraatio. 1970-luvulla aikansa kuuluisin punk-yhtye teki kappaleen God Save The Queen, joka lainasi nimensä brittien kansallislaululta. Kappaletta ei otettu hyvin vastaan, sillä siinä loukattiin enemmän ja vähemmän suoraan kuningatarta ja monarkiaa.

Myös The Beatles levytti kappaleen Her Majesty tavattuaan kuningattaren. Paul McCartney, yhtyeen basisti ja yksi keulahahmoista, on sanonut kirjoittaneensa kappaleen vitsillä, vaikka se vaikuttikin loppujen lopuksi aivan kuin rakkauslaululta.

Viimeisimmäksi jäänyt rennompi esiintyminen kuningattarella oli tämän vuoden kesäkuussa. Elisabetista julkaistiin platinakultajuhlien aikaan video, jossa hän vietti teehetkeä karhuherra Paddingtonin kanssa. Videolla hän paljasti Paddingtonille, että pitää aina käsilaukussaan marmeladileipää kaiken varalta. Marmeladi on Paddingtonin suosikkiherkku.

Kuningattaren ja Paddingtonin teehetkelle meinaa käydä köpelösti, kun Paddington sotkee tarjolle asetetun teeleivän. Tästä syystä hän tarjoaa kuningattarelle omaa marmeladileipäänsä, mitä hän pitää aina mukana hätätapauksien varalta. Kuningatar kertoo hymyillen pitävänsä itsekin leipää aina varulta mukana. Kuva: AOP

Lähteet: BBC (siirryt toiseen palveluun), Le Monde (siirryt toiseen palveluun)