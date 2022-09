Kultaisen leijonan sai dokumenttielokuva vasta toista kertaa palkinnon 90-vuotisessa historiassa

Venetsian elokuvajuhlien parhaan elokuvan palkinto myönnettiin Yhdysvaltain opioidiepidemiasta kertovalle dokumenttielokuvalle All the Beauty and the Bloodshed.

Yhdysvaltalainen dokumenttielokuva All the Beauty and the Bloodshed on voittanut Venetsian elokuvajuhlien pääpalkinnon Kultaisen leijonan. Palkinnon sai dokumenttielokuva vasta toista kertaa palkinnon 90-vuotisessa historiassa, kertoo elokuvasivusto Screen Daily (siirryt toiseen palveluun).

Laura Poitrasin elokuva kertoo valokuvaaja Nan Goldinista ja hänen taistelustaan vaurasta Sacklerin perhettä ja heidän lääkeyritystään vastaan. Goldin halusi heidät vastuuseen Yhdysvaltojen opioidikriisistä.

– Haluan ensinnäkin kiittää elokuvajuhlia siitä, että ymmärtävät dokumenttien olevan elokuvataidetta, Poitras sanoi ottaessaan vastaan palkintoa Screen Dailyn mukaan.

Palkinnonjakotilaisuudessa Poitras osoitti myös tukeaan niin ikään ehdolla olleelle iranilaiselle elokuvaohjaaja Jafar Panahille, joka on parhaillaan vangittuna kotimaassaan.

Poitras ohjasi aiemmin muun muassa tietovuotaja Edward Snowdenista kertovan dokumenttielokuvan Citizenfour.

Ensimmäistä kertaa Venetsian elokuvajuhlat myönsi parhaan elokuvan palkintonsa dokumentille vuonna 2013, kun Kultaisen leijonan palkinnon koppasi italialaisohjaaja Gianfranco Rosin elokuva Sacro GRA.

Palkinto kolmatta kertaa putkeen naiselle

Venetsian elokuvajuhlat täyttivät tänä vuonna pyöreät 90 vuotta. Juhlia ei kuitenkaan ole järjestetty katkeamatta joka vuonna, ja tämän vuoden elokuvajuhlat olivat järjestyksessä 79:s.

Kultaisen leijonan jaossa tapahtui vuosikymmenen katkos Italiaa 1970-luvulla piinanneiden poliittisten levottomuuksien aikaan.

Palkinto jaettiin kolmatta kertaa putkeen naisohjaajalle, kertoo Screen Daily. Viime vuonna palkinnon vei Audrey Diwan draamaelokuvastaan Happening.

Vuonna 2020 palkinnon sai Chloe Zhao dokumentaarisia elementtejä sisältäneestä draamaelokuvastaan Nomadland. Nykyajan nomadeina autossaan elävistä yhdysvaltalaisista kertoneessa elokuvassa nähtiin itsenään esiintyneitä todellisia ihmisiä fiktiivisten hahmojen rinnalla.

Parhaan näyttelijän palkinnon sai australialainen Cate Blanchett roolisuorituksestaan elokuvassa TÁR. Parhaana miesnäyttelijänä palkittiin irlantilainen Colin Farrell elokuvasta The Banshee Of Inisherin.