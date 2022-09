Ruotsin vaali-ilta päättyi ratkaisemattomaan – vaaliviranomainen ilmoitti, että alustava tulos saadaan vasta keskiviikkona

Jimmie Åkessonin ruotsidemokraatit on suurin oikeistopuolue.

Ruotsin valtiopäivävaalit osoittautuivat juuri niin tiukoiksi, kuin mielipidemittaukset etukäteen osoittivat. Sosiaalidemokraattien punavihreä joukkue oli johdossa, kun ovensuukyselyt julkaistiin, mutta ääntenlaskun edetessä oikeistojoukkue meni edelle.

Kun ensimmäiset puoluejohtajat uskaltautuivat omiensa eteen vaalivalvojaisissaan myöhään illalla, he totesivat kilpaa, että vaalien tulos saataisiin ehkä vasta keskiviikkona.

Niin kävikin. Vaaliviranomainen ilmoitti noin puoli kahdelta Suomen aikaa, että alustava tulos saataisiin vasta keskiviikkona.

Ääntenlasku näytti siinä vaiheessa maltilliselle kokoomukselle, ruotsidemokraateille, kristillisdemokraateille ja liberaaleille 176 valtiopäiväpaikkaa. Sosiaalidemokraatit, ympäristöpuolue, vasemmistopuolue ja keskustapuolue olivat saamassa 173 valtiopäiväpaikkaa.

Kristersson valmis pääministeriksi

Maltillisen kokoomuksen pääministeriehdokas Ulf Kristersson ilmoitti olevansa valmis muodostamaan hallituksen, vaikka vaalitulos ei ollutkaan valmis, ja ruotsidemokraatit nousi oikeiston suurimmaksi puolueeksi. Maltillinen kokoomus on saamassa noin 19 prosenttia äänistä ja ruotsidemokraatit lähes 21 prosenttia.

– Ruotsi tarvitsee nyt kokoomusta. Me voimme johtaa muutosta. Maassamme on turhautumista, pelkoa väkivallasta ja huolta taloudesta. Polarisaatio on liian suurta Ruotsissa, Kristersson sanoi.

Pääministeri Magdalena Anderssonin sosiaalidemokraatit säilyttää odotetusti suurimman puolueen aseman. Se on saamassa yli 30 prosentin kannatuksen.

– Emme saa tänään lopullista vaalitulosta. Nyt odotetaan, että kaikki äänet saadaan laskettua. Suuri demokraattinen koneistomme laskee kaikki äänet, Andersson sanoi kehottaen kaikkia antamaan ääntenlaskennalle sen vaatiman ajan.

Åkesson: Hemmetin hauskaa

Ruotsidemokraatit on tuloksissa Ruotsin vaalien voittaja. Se nousee maan toiseksi suurimmaksi puolueeksi, ja suurimmaksi oikeistopuolueeksi. Jimmie Åkesson ei halunnut vaali-iltana kommentoida hallituskuvioita.

– Juuri nyt tilanne näyttää tosi hemmetin hauskalta. Näyttää siltä, että valta vaihtuu. Mutta tilanne muuttuu koko ajan. Se voi muuttua keskivikkona, Åkesson sanoi.

Hän on tehnyt puolueestaan salonkikelpoisen. Asema suurimpana oikeistopuolueena antaa Åkessonille hyvät lähtökohdat hallitusneuvotteluihin, vaikka Ulf Kristersson on tähän mennessä sanonut, ettei ruotsidemokraateilla ole asiaa ministeriposteille.

– Saamme tietää vasta ensi viikolla, vaihtuuko valta. Mutta sen tiedämme, että olemme tehneet fantastisen vaalikampanjan. Olemme todella haastaneet muut puolueet, Åkesson iloitsi.