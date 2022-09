Kuningattaren kuolema voi lisätä Skotlannin itsenäisyyshaluja – tuhannet pakkautuivat Elisabetin arkun reitille, mutta myös välihuutoa kuultiin

Kadunvarret olivat pakkautuneet täyteen lähes 300 kilometrin matkalla Skotlannissa, jossa kuningatar Elisabetin arkku kuljetettiin sunnuntaina Balmoralin linnasta pääkaupunkiin Edinburghiin.

Kuningatar kuoli Koillis-Skotlannissa olevassa linnassa, jossa hän oli viettänyt lapsuutensa kesiä ja joka oli myöhemmin etenkin kesäaikaan hänen suosikkiasuntonsa. Kuningattaren arvellaan halunneen viettää (siirryt toiseen palveluun)viimeiset aikansa juuri Skotlannissa.

Joillekin uutistoimisto AFP:n haastattelemille kadunvarteen kerääntyneille kuningatar edusti Englannin, Skotlannin, Walesin ja Pohjois-Irlannin yhtenäisyyttä.

Kadun varsilla oli paljon katsojia, kun kuningatar Elisabetin arkku kuljetettiin sunnuntaina Balmoralin linnasta Edinburghiin. Kuva: Tolga Akmen / EPA

– Hän oli se, mikä piti Yhdistynyttä kuningaskuntaa yhdessä, sanoi 67-vuotias Archie Nilcol.

Skotlannissa on kuitenkin myös vahvaa itsenäisyyden kannatusta.

Kuningattaren muistoa kunnioittavasta kansanjoukosta saattoikin kuulla joitakin yksittäisiä kriittisiä välihuutoja, kertoo AFP. Ainakin yksi nainen pidätettiin, kun hän kantoi kuningashuonetta vastustavaa julistetta.

– Jotkut skotlantilaiset ajattelevat, että nyt loppuu yksi aikakausi, ja että se antaa luontevan mahdollisuuden uuteen alkuun, kirjoittaa skotlantilainen toimittaja Alex Massie The Timesissa.

Arkkusaatto on saapunut Edinburgiin. Kuva: Adam Vaughan / AOP

Kuningasperheen suhde Skotlantiin on läheinen

Ison-Britannian kuningashuoneella ja Skotlannilla on lämpimät välit huolimatta maiden vaikeasta historiallisesta suhteesta. Maat ovat käyneet verisiä sotia toisiaan vastaan ennen 1600-luvulla alkanutta yhdistymiskehitystä.

Kuningatar Elisabetille Skotlanti oli tärkeä muun muassa siksi, että hänellä oli sekä isänsä että äitinsä sukujen kautta yhteys Skotlantiin.

– Skotlannilla on ollut aivan erityinen rooli perheeni elämässä vuosien varrella, kuningatar sanoi vieraillessaan historiallisessa Perthin kaupungissa vuonna 2012.

Kuva: Adam Vaughan / AOP

Monet brittimonarkian jäsenistä ovat käyneet koulunsa sisäoppilaitoksissa Skotlannissa. Esimerkiksi uusi kuningas Charles kävi Pohjois-Skotlannissa olevaa Gordonstounin yksityiskoulua. Samaa koulua oli käynyt hänen isänsä, prinssi Philip.

Charles on myöhemmin kuvannut ankaraa sisäoppilaitosaikaa yksinäiseksi ja suorastaan "helvetilliseksi". Hänenkin suhteensa Skotlantiin on kuitenkin lämmin ja hän on viettänyt paljon aikaa Skotlannin maisemissa. Charles tiedetään skottiviskin ystäväksi ja hänet on nähty aika ajoin pukeutuneena skottien kansallisasuun, kilttiin.

– Kuningas rakastaa Skotlantia yhtä paljon kuin äitinsä. Mutta hänellä ei ole samanlaista arvovaltaa kuin äidillään, kirjoittaa toimittaja Andrew Neil Daily Mailissa.

Skotlanti ajaa uutta kansanäänestystä itsenäisyydestä

Skotlannissa järjestettiin kansanäänestys Yhdistyneessä kuningaskunnassa pysymisestä vuonna 2014. Tuolloin itsenäisyysmieliset hävisivät äänestyksen.

Maanantaina kansaa kerääntyi hyvissä ajoin Royal Mile -kadun varteen, odottamaan arkun kulkuetta Holyroodin palatsista St Gilesin katedraaliin. Kuva: Tolga Akmen / EPA

Skotlantia hallitseva Skotlannin kansanpuolue SNP on luvannut järjestää itsenäisyydestä uuden kansanäänestyksen. Itsenäisyyden kannatusta on kasvattanut muun muassa brexit, eli Britannian ero Euroopan unionista. Skotlantilaisten enemmistö olisi halunnut pysyä EU:ssa.

Skotlantilaisten kunnioitus ja ihailu kuningatarta kohtaan näyttäisi olevan ristiriidassa itsenäisyysajatusten kanssa. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole.

Myös Skotlannin itsenäisyyttä ajava pääministeri Nicola Sturgeon (kolmas vasemmalta kadun reunassa) oli kunnioittamassa kuningattaren arkun tuontia Edinburghiin sunnuntaina. Kuva: Nuno Veiga / EPA

– Haluan eroon Westminsteristä, mutta en ole kuningasperhettä vastaan, sanoi AFP:n haastattelema Theresa Brown.

Nicola Sturgeonin johtama SNP on sanonut, että Yhdistyneistä kansakunnista eroaminen ei tarkoittaisi samalla eroa monarkiasta.

Kuningashuoneen kannatus on silti mielipidemittausten mukaan laskenut, etenkin nuorempien keskuudessa. British Future -ajatushautomon selvityksen mukaan enää 45 prosenttia skoteista kannattaa monarkiaa j (siirryt toiseen palveluun)a 36 prosenttia haluaisi tasavallan.

Ihmisiä Edinburgin kaduilla katsomassa kuningattaren ruumisauton ohiajoa sunnuntaina. Kuva: AOP

Charles III tapaa Skotlannin pääministerin

Kuningas Charles matkusti maanantaina Edinburghiin seuratakseen äitinsä arkun siirtoa St Gilesin katedraaliin yleisön nähtäville. Samalla matkalla Charles tapaa Skotlannin johtajan Nicola Sturgeonin.

Charles käy lähipäivinä myös Pohjois-Irlannissa ja Walesissa, osana vallanvaihtoon liittyviä seremonioita.

Itsenäisyysajatukset eivät ehkä nouse pintaan kuningaskunnan ollessa keskellä suruaikaa, mutta monarkin vaihtuminen merkitsee joka tapauksessa uutta aikaa.

