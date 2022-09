Isännöintiliitto: taloyhtiöiden on varauduttava sähkölaskuun ylimääräisillä vastikkeilla

Suomen Isännöintiliiton mukaan taloyhtiöiden sähkösopimuksissa on suuria eroja. Pahimmillaan sähkön kallistuminen uhkaa moninkertaistaa joidenkin asunto-osakeyhtiöiden vastikkeita.

Sähkö ja sen hinta ovat olleet jo viikkoja kuuma puheenaihe. Moni miettii omaa sähkönkulutustaan ja sitä, miten voisi säästää sähköä. Vajaat kolme miljoonaa suomalaista asuu kerrostalossa, joissa sähkön säästäminen on koko taloyhtiön yhteinen asia. Suomen Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva kertoo, että asunto-osakeyhtiöiden sähkösopimuksissa on suuria eroja.

– Joillakin asunto-osakeyhtiöillä on voimassa pitkiä sähkösopimuksia, jolloin sopimuskauden aikana ei ole odotettavissa muutoksia ja silloin asukkaat ovat turvassa vastikkeen nousulta. Sitten on sellaisia taloyhtiöitä, joissa vastikkeen hinta voi nelin- tai jopa viisinkertaistua. Moni asukas miettiikin varmaan sitä, minkälainen on oman taloyhtiön sähkösopimus.

Mia Koro-Kanerva neuvoo asunto-osakeyhtiöitä järjestämään ylimääräisiä yhtiökokouksia, koska päätöksentekoon liittyvät asiat pitää olla taloyhtiössä kunnossa.

– Ensimmäiseksi kannattaa varmistaa yhtiökokouksessa se, että yhtiön hallituksella on mahdollisuus periä ylimääräisiä vastikkeita hätätilanteessa. Monissa taloyhtiöissä näin tehdään joka vuosi, jolloin hallituksella on puskurivaraa hoitaa yhtiön taloutta siten, että kassa ei tyhjene.

Isännöintiliiton toimitusjohtajan Mia Koro-Kanervan mukaan positiivista tässä ajassa on se, että asunto-osakeyhtiöissä asuvat ovat jatkossa entistä kiinnostuneempia taloyhtiönsä asioista.

Petri Niemi haastattelee Isännöintiliiton toimitusjohtajaa Mia Koro-Kanervaa. Aiheena on sähkön hinta ja miten se vaikuttaa taloyhtiöiden ja asukkaiden arkeen.

Kuntakohtaiset kiinteistökustannukset jyrkässä nousussa

Kiinteistöliiton Indeksitalo-selvityksen mukaan kuntakohtaiset kiinteistökustannukset ovat nousseet tänä vuonna jyrkästi. Eniten on noussut sähkön hinta, mutta nousua on käytännössä kaikissa muissakin kuntakohtaisissa erissä.

Selvityksen mukaan Hämeenlinnassa on tällä hetkellä Suomen neljänneksi korkeimmat taloyhtiöiden kiinteistökustannukset. Kustannukset ovat kivunneet Hämeenlinnassa jo 3,47 euroon neliöltä kuukaudessa. Lahdessa kustannukset ovat 3,29 euroa, Heinolassa 3,24 euroa, Forssassa 3,15 euroa ja Riihimäellä 2,93 euroa neliöltä kuukaudessa. Vertailukuntien kallein oli Helsinki, missä kustannukset ovat kuukaudessa 3,63 euroa neliöltä.

Kiinteistöliiton Indeksitalon vertailussa on otettu huomioon energian lisäksi kiinteistövero, jätekustannukset ja vesimaksut. Käytännössä kustannusten nousu tulee osakkaiden kannettavaksi vastikkeiden kautta.

Indeksitalo-selvityksessä oli edellisvuosien tapaan mukana 59 kaupunkia ja kuntaa.

