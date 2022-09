Kartat paljastavat, miten nopeasti Venäjän joukot perääntyvät Itä-Ukrainassa

Todennäköisesti osa Venäjän sotilaista on paennut ilman mitään taisteluita, sanovat Ylen haastattelemat sotilasasiantuntijat.

Venäjän sotilasjoukot ovat viime päivinä vetäytyneet kovalla vauhdilla etenkin Harkovan suunnalla Ukrainassa. Rintamalinjojen nopea muutos kertoo siitä, että venäläiset ovat joutuneet yllätetyksi.

– Hallittu vetäytyminen olisi hitaampaa. Vetäytymisreittejä pitäisi esimerkiksi miinoittaa hyökkääjän hidastamiseksi, sanoo Maanpuolustuskorkeakoulun strategian opettaja, kapteeni Antti Pihlajamaa.

– Nyt Ukrainan nopea eteneminen viittaa siihen, että Venäjän joukot on lyöty paikoin hajalle ja vetäytyminen on muuttunut spontaaniksi pakenemiseksi, Pihlajamaa jatkaa.

Samaa sanoo Ukrainan sotaa tiiviisti seuraava Emil Kastehelmi, jonka johtama työryhmä päivittää verkossa julkaistavaa tilannekarttaa.

Karttaa päivitetään muun muassa sosiaaliseen mediaan ladattujen kuvien ja satelliittitietojen perusteella.

– Aloimme nähdä verkossa materiaalia, missä Ukrainan lippu oli vedetty salkoon jo ennen Ukrainan joukkojen saapumista. Venäläiset olivat lähteneet oma-aloitteisesti ilman taistelua, Kastehelmi kertoo.

Päämääränä huollon vaikeuttaminen

Kapteeni Pihlajamaan mukaan etenkin Harkovan seudulla on nähty viime päivinä huomattava alueellinen käänne, kun Ukrainan joukot ovat alkaneet ottaa haltuun strategisesti tärkeitä kohteita.

Ukraina sanoo vallanneensa takaisin muun muassa Balaklijan, Izjumin ja Kupjanskin kaupungit.

– Kupjanskin kaupunki on logistisesti tärkeä kohde, sillä sen kautta kulkevat Itä-Ukrainaan johtavat rautatiet. Venäjän on nyt entistä vaikeampaa huoltaa joukkojaan, mikä vaikeuttaa hyökkäyksen jatkamista Itä-Ukrainassa laajemminkin, Pihlajamaa sanoo.

Kuva: Harri Vähäkangas / Yle, ©Mapcreator.io | OSM.org

Strategian opettaja Pihlajamaa katsoo, että Venäjä ei odottanut hyökkäystä juuri Harkovan seudulla. Tästä kertoo muun muassa se, että joukkoja oli siirretty vahvistamaan Hersonin rintamaa.

Sotakarttoja seuraavan Kastehelmen mukaan Ukrainan hyökkäys alkoi alueelta, jossa oli aikaisemmin nähty vain vähän sotilaallista toimintaa.

– Izjumin lähellä oli nähty pientä liikettä, mutta Ukrainan vastahyökkäyksen vauhti yllätti, Kastehelmi toteaa.

Usean rintaman sota käy kalliiksi

Pihlajamaan mukaan Venäjä maksaa nyt korkeaa hintaa siitä, että se päätti keväällä hyökätä useammalla rintamalla.

– Nyt niitä samoja rintamia pitäisi pystyä myös puolustamaan, strategian opettaja sanoo.

Lännen antama aseapu on yli puoli vuotta kestäneessä sodassa kuluttanut merkittävästi Venäjän sotilaallisia voimavaroja.

– Venäjän kalusto on nyt vanhempaa ja miehistö heikommin koulutettua kuin sodan alussa, Pihlajamaa arvioi.

Venäläinen sotilas laukaiseen tykin Hersonin seudulla syyskuun alkupuolella. Sota on kuluttanut merkkittävästi Venäjän sotilaallisia voimavaroja. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Pihlajamaan mukaan rintamalinjojen nopeasta muutoksesta ei kuitenkaan kannata vetää liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä koko sodan kulusta.

Rintamalta saatava tieto on myös hyvin pirstaleista. Kastehelmen karttatyöryhmä kerää materiaalia niin sosiaalisesta kuin perinteisestäkin mediasta ja vertailee esimerkiksi valokuvien sijaintitietoja.

– Kaikesta materiaalista pyritään lopulta luomaan paikkansa pitävää tilannekuva kartalle, mutta onhan se haastavaa, Kastehelmi sanoo.

Kartalle piirretyt rintamalinjat muodostavat sodan pysäytyskuvan, joka ei kerro mitä tapahtuu miehitetyillä alueilla tai miten seuraavat hyökkäykset tulevat päättymään.

Loppukädessä keskeistä on, kummalla osapuolella on enemmän hyvin huollettuja ja täydennettyjä joukkoja ja kumpi pystyy käyttämään niitä oikeaan aikaan oikeassa paikassa, arvioi Maanpuolustukorkeakoulun opettaja Pihlajamaa.

Sodan pitkittyessä kasvava resurssipula vaikuttaa väistämättäkin kummankin osapuolen tapaan taistella.

– Nyt Venäjä tietää, että Ukraina pystyy vastahyökkäykseen. Tämä tarkoittaa, että he joutuvat nyt entistä enemmän miettimään, mihin he itse pystyvät ja mikä on heille sodassa tärkeää, Pihlajamaa kiteyttää.

