Kanta-Häme yrittää siirtää hoitajalakon oikeusteitse – näin lakiluonnos puuttuisi asiaan: lomat perutaan, työtehtäviä muutetaan, kieltäytymisestä uhkasakko

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri yrittää estää perjantaina uhkaavan teho-osaston lakon. Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Poikkeuksellisessa turvaamistoimihakemuksessa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri pyytää Helsingin käräjäoikeutta kieltämään Tehyä ja Superia aloittamasta työtaistelua.

– Sen lisäksi hoitajajärjestöjä pyydetään ohjeistamaan työntekijöitä, että he pidättäytyisivät osallistumasta työtaisteluun, sanoo Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juhani Grönlund.

Lakkoon on varauduttu Kanta-Hämeessä myös siirtämällä potilaita muihin sairaaloihin. Uusia potilaita ei oteta.

Lakko lähestyy, mutta hallitus ei ole päässyt sopuun laista, jolla on tarkoitus taata potilasturvallisuus sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lakia on vastustanut vasemmistoliitto, joka on vaatinut lakiin tarkat rajaukset siitä, millaiseen suojelutyöhön työntekijää voidaan velvoittaa.

Vasemmistoliitto ei halua, että lakia käytetään lakko-oikeuden murtamiseen.

Lakiluonnosta esiteltiin sunnuntaina hoitajajärjestöille ja se sai täystyrmäyksen. Super ja Tehy totesivat, että laki veisi pohjan laillisilta lakoilta.

Listasimme, miten lakko-oikeus muuttuisi, mikäli lakiesitys menisi läpi. Muutokset olisivat voimassa tammikuun loppuun asti. Lakiluonnoksessa korostetaan, että toimet ovat viimesijaisia.

1. Työntekijöillä olisi velvollisuus huolehtia, että hoitajia on töissä myös lakon aikana

Vastuu potilasturvallisuudesta on nykyisin työnantajilla. Lakiluonnoksessa vastuuta halutaan siirtää työntekijöille. Työntekijäjärjestöillä olisi siis velvollisuus järjestää lakon aikana sosiaali- ja terveydenhuoltoon tarpeeksi henkilökuntaa.

Vastuu suojelutyöstä ei poistuisi, vaikka hoitajat päättäisivät joukkoirtisanoutumisista. Suojelutyöllä tarkoitetaan työtä, jolla turvataan potilaan henki ja terveys työtaistelujen aikana.

Hoitajaliitot Tehy ja Super ovat uhanneet joukkoirtisanoutumisilla mikäli palkat eivät nouse seuraavan viiden aikana 3,6 prosenttia yli yleisen linjan. Seuraava mahdollinen ajankohta joukkoirtisanoutumisille on ensi vuoden alku, kun hyvinvointialueet aloittavat.

2. Työntekijät eivät voisi aloittaa lakkoa ellei ole varmistettu että henkilökuntaa on tarpeeksi

Lakkoon ryhtyvän ei ole tähän mennessä tarvinnut pohtia, kuka tekee työt työnseisauksen aikana. Nyt hoitajajärjestöjen pitäisi päättää etukäteen, miten suojelutyö järjestetään.

Kevään lakkojen aikana työnantajat ja lakkolaiset neuvottelivat yhdessä siitä, miten paljon suojelutyötä tarvitaan. Syksyn lakoissa Tehy ja Super ovat kieltäytyneet suojelutyöstä.

3. Aluehallintovirasto voisi kieltää työnseisauksen sakon uhalla

Jos työntekijä ja työnantaja eivät pysty takaamaan suojelutyötä lakon ajaksi, aluehallintovirasto voisi kieltää lakon. Kielto olisi voimassa viikon kerrallaan.

Vaatimusta tehostettaisiin uhkasakolla. Uhkasakko voitaisiin antaa, mikäli näyttäisi siltä, että potilaiden tai asiakkaiden henki tai terveys vaarantuu lakon aikana.

4. Hoitajien olisi siirryttävä tarvittaessa toiseen tehtävään

Työnantaja voisi määrätä sosiaali- tai terveydenhuollon työntekijän toiseen tehtävään, jos hän täyttää pätevyysvaatimukset. Työtekijä voitaisiin määrätä myös siirtymään toiselle osastolle tai toiseen sairaalaan.

5. Työnantajalla olisi mahdollisuus siirtää lomia

Työnantaja saisi oikeuden siirtää lakon aikana hoitajien lomia. Myös työaikoihin voisi tehdä muutoksia. Työnantajalla olisi oikeus myös muuttaa päivittäisiä lepoaikoja ja taukoja. Jos työntekijä kieltäytyisi muutoksista, hänelle voitaisiin määrätä uhkasakko.

Määräykset koskisivat myös niitä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, jotka ovat joukkoirtisanoutuneet.

Muutokset olisivat väliaikaisia ja ylimääräiset vuorot tai lomiin tehdyt muutokset pitäisi korvata työntekijälle myöhemmin.

