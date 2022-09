Poliisi tutkii, liikkuuko Pirkanmaalla tuhopolttaja – syksyn aikana eteen tullut jo liki kymmenen mysteeriksi jäänyttä autiotalon paloa

Poliisin tietoon on tullut lyhyen ajan sisällä 7–8 tulipaloa, joissa on palanut asumaton kiinteistö. Ilmiö on herättänyt Sisä-Suomen poliisin mielenkiinnon.

Pirkanmaan pelastuslaitos sammutti viikonlopun aikana yhteensä kolme rakennuspaloa. Kaikki asunnot olivat asumattomia. Kuvituskuva. Kuva: Keijo Salokangas / Yle