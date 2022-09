Vastaamon tietosuojarikostutkinta on valmis – yhtiön kolmea entistä työntekijää epäillään törkeästä huolimattomuudesta

Keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurtoon liittyneiden epäiltyjen tietosuojarikosten esitutkinnan. Kaikki kolme epäiltyä ovat vastanneet yrityksen tietoturvasta ja -suojasta.

Kolmea henkilöä epäillään törkeästä huolimattomuudesta henkilötietojen käsittelyssä. Tapaus etenee heidän osaltaan syyteharkintaan.

– Tutkinnassa on selvitetty, missä kunnossa Vastaamon tietoturva ja tietosuoja ovat olleet henkilötietojen ja arkaluonteisten tietojen osalta ennen ja jälkeen yritykseen kohdistunutta tietomurtoa. Esitutkinta on ollut vaativaa, koska se on sisältänyt paljon teknisen aineiston keräämistä ja tutkimista, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Marko Leponen keskusrikospoliisin tiedotteessa.

Leponen sanoo Ylelle, että kaikki kolme epäiltyä ovat toimineet asemassa, jossa ovat vastanneet yrityksen tietoturvasta ja tietosuojasta.

Poliisin mukaan kaikki epäillyt kiistävät syyllistyneensä rikokseen.

Esitutkinnassa on kuultu useita todistajia ja pyydetty lausuntoja tietoturva-asiantuntijoilta.

Poliisin mukaan juttukokonaisuus siirtyy syyteharkintaan syyskuun aikana.

Varsinainen tietomurtotutkinta on edelleen kesken.

Tietomurron tutkinta johtanut Euroopan ulkopuolelle

Vastaamoon kohdistui yhtiön itsensä mukaan tietomurto marraskuussa 2018 ja maaliskuussa 2019.

Lokakuussa 2020 yhtiö kertoi joutuneensa kiristyksen kohteeksi. Asiakkaiden tietoja julkaistiin netissä, ja heiltä vaadittiin lunnaita tietojen levittämisen uhalla.

KRP tutkii tapausta muun muassa törkeänä tietomurtona ja törkeänä kiristyksenä. Vastaamo hakeutui tietomurron vuoksi konkurssiin alkuvuodesta 2021.

KRP:n mukaan tietomurron ja kiristyksen välisen ajan perusteella on mahdollista, että tietomurron tekijä ja kiristäjä ovat eri taho.

Tutkinnanjohtaja Marko Leponen kertoo Ylelle, että tutkinta on edennyt. Päätutkintalinja osoittaa yhä Euroopan ulkopuolelle.

– Liikahdusta on tapahtunut. Jutun tutkinta on edelleen aktiivisesti käynnissä, Leponen sanoo.

Ulkomaille johtavat jäljet eivät Leposen mukaan tarkoita sitä, ettei tekijä voisi olla suomalainen.

Lisää aiheesta:

KRP tutkii, syyllistyikö osa Vastaamon työntekijöistä tietosuojarikokseen

Vastaamon tietomurron päätutkintalinja osoittaa yhä Euroopan ulkopuolelle

Vastaamon perustaja kommentoi tietoja jättimäisestä vahingonkorvaustuomiosta – väittää yhä entisten alaistensa pimittäneen tietomurtoa