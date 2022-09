Päihdetyön asiantuntijat haluaisivat saada heidän huumeidenkäyttönsä pois kadulta. Ratkaisuksi on ehdotettu valvottuja huumeidenkäyttöhuoneita, joista on hyviä kokemuksia maailmalta: niiden avulla on onnistuttu vähentämään yliannostuksia, huumekuolemia sekä vakavia infektioita.