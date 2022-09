Moni pulittaa nyt pitkän pennin kahden tunnin löylyistä omassa saunassa – laskimme, milloin kannattaa lähteä uimahalliin saunomaan

Sähkön hinnannousu saa monet suomalaiset miettimään, käyttääkö omaa saunaa vai käykö uimahallissa. Me laskimme, millä sähkönhinnalla uimahallikäynti tulee edullisemmaksi kuin oman saunan käyttö.

Sähkökiukaan lämmityskustannuksiin vaikuttaa ennen kaikkea sähköenergian hinta. Se vaihtelee nyt huomattavasti sen mukaan, millainen sähkösopimus kuluttajalla on. Kahden tunnin saunankäyttö kuluttaa sähköä kiukaan tehosta riippuen 12–18 kilowattituntia.

Halvimmillaan sähköenergian hinta on vanhoissa määräaikaisissa sopimuksissa selvästi alle 10 senttiä kilowattitunnilta. Korkeimmillaan pörssisähköstä on joutunut maksamaan noin euron kilowattitunnilta. Pörssisähköä käyttävillä saunan lämmitysajankohdalla on suuri merkitys sähkömaksuun.

Sähkön energiahinnan lisäksi sähköstä maksetaan siirtomaksua ja sähköveroa. Verkkoyhtiöstä riippuen siirtomaksu on vajaasta kahdesta sentistä lähes kuuteen senttiin kilowattitunnilta ja sähkövero 2,8 senttiä kilowattitunnilta. Käytetyn sähkön hintaan pitää sähköenergian hinnan lisäksi siis lisätä pyöreästi 7 senttiä kilowattitunnilta.

Parista eurosta pariin kymppiin

Näin laskien sähköstään kymmenen senttiä kilowattitunnilta maksava pulittaa kokonaisuudessaan 17 senttiä kilowattitunnilta. Tällöin kahden tunnin saunanlämmitys kuuden kilowatin sähkökiukaalla maksaa 2,04 euroa ja yhdeksän kilowatin kiukaalla 3,06 euroa.

Tällä hetkellä moni joutuu maksamaan määräaikaisessa sopimuksessaan sähköstä jo 40 senttiä kilowattitunnilta eli siirtomaksun ja sähköveron kanssa noin 47 senttiä. Silloin kahden tunnin saunanlämmitys maksaa jo 5,64–8,46 euroa.

Kun saunaa lämmittää pörssisähköllä hintahuippujen aikaan eli noin euron kokonaishinnalla, maksaa saunomiskerta jo 12–18 euroa.

Aikuisen uimahallikäynti viiden euron tuntumassa

Uimahallimaksut vaihtelevat paikkakunnittain. Yleisimmin uimahallikäynti kymmenen kerran sarjalipulla maksaa aikuiselta 5–6 euroa. Yhden henkilön uimahallikäynti alkaa siis olla edullisempaa jo 40 sentin sähkönhinnalla. Jos saunojia on useampi, kotona saunominen tulee vielä silloinkin edullisemmaksi.

Uimahallikäynneissä on hyvä ottaa huomioon myös uimahallimatkan kustannukset eli pääseekö sinne jalan tai polkupyörällä, vai joutuuko matkaan käyttämään esimerkiksi omaa autoa. Uimahallissa pääsee tietysti saunassa käynnin lisäksi myös uimaan.

Uimahallissa sauna on valmiiksi lämmin

Motivan asiantuntija Päivi Suur-Uski näkee uimahallissa saunomisen isossa kuvassa merkittäväksi keinoksi vähentää sähkönkulutusta yleisellä tasolla.

– On järkevämpi käyttää uimahallia, koska siellä on sauna jo valmiiksi päällä kuin, että lämmitettäisiin erillisiä saunoja. Onhan se energiansäästöä. Silloin siitä tulee yhteiskunnan kannalta paljon merkittävämpi asia.

Uimahallejakaan ei tietenkään käytetä ilman energiaa. Hämeenlinnan uimahallissa vuotuinen energiankulutus on noin 2 100 megawattituntia eli noin sadan omakotitalon sähkönkulutuksen verran, kertoo Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:n toimitusjohtaja Tuire Järvinen.

Jos kotona saunaa lämmittää, sauna kannattaa pitää päällä vain tarvittavan ajan ja mennä saunaan heti, kun se on käyttövalmis. Suur-Uski kertoo, että merkkejä suomalaisten oman saunan käytön vähentymisestä on jo havaittavissa.

– Meidän energianeuvontaan tulee nykyisin hyvin paljon saunaan liittyviä kysymyksiä, joita ei aikaisemmin ole ollut. Kyllä ihmiset ovat havahtuneet sähkön korkeaan hintaan ja hakevat säästökeinoja. Sauna on yksi top kympissä olevia asioita, mitä lähdetään tekemään.

Suihkussa käyntikin maksaa

Saunomisen kustannuksissa on otettava huomioon myös suihkussa käynti. Motiva on laskenut, että 15 minuutin suihkuttelussa käyttövesi ja veden lämmitys 30 sentin sähkönhinnalla maksaa kaksi euroa.

Suur-Uski huomauttaa, että myös suihkuaikojen lyhentäminen on nopea tapa vaikuttaa sähkölaskuun. Hän uskoo, että myös uimahalleissa tähän tullaan kiinnittämään huomiota.

– Vaikka uimahalleissa ohjeistettaisiin suihkun käyttöä, kyllä se kuitenkin jää jokaisen omalle vastuulle lyhentää suihkussaoloaikaa.