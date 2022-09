Sähköpotkulautoja vuokraavat firmat haluavat lisää sääntöjä – toivovat kaupunkien määräävän muun muassa pysäköinnistä ja lautojen määrästä

Sähköpotkulautatoimijat kaipaisivat yhteisesti sovittuja pelisääntöjä lautojen ja firmojen määrään, vuokraamiseen ja käyttämiseen.

Ruotsalaisen Voi-yhtiön yhteiskuntavastaava Hannu Oskala toivoisi lisää paikallista päätäntävaltaa kaupungeille.

– Voi-yhtiö ajaa Suomessakin kaupungeille lisää määräysvaltaa säädellä toimintaamme. Unelmatapauksessa kaupungit voisivat järjestää laatukilpailutuksia, joissa kilpailutettaisiin operaattoreiden lukumäärä, kertoo Oskala.

– Se voisi olla esimerkiksi kolme toimijaa kerrallaan, jolloin kaupungit voisivat määrätä paremmin pysäköinnistä, turvallisuudesta, kestävyydestä ja lautojen kokonaismäärästä, kertoo Oskala.

Kaupunkien järjestyssäännöt eivät mahdollista tätä Oskalan mukaan tällä hetkellä.

Tier-yhtiön Pohjois-Suomen aluepäällikkö Juho Lindgren on samoilla linjoilla.

– Yhteistyö kaupunkien ja operaattoreiden välillä perustuu tällä hetkellä vapaaehtoisuuteen. Alalla on kuitenkin tarvetta säätelyn muutokseen, sillä vapaaehtoiset toimet tulevat tiensä päähän heti, kun joku yhtiö jättää syystä tai toisesta niitä noudattamatta, kertoo Lindgren.

Mikroliikkujat ovat tulevaisuutta, joten kaupunkien tulisi Lindgrenin mukaan petrata eri liikkumismuotoja.

– Kaupungin yhteistyökyvykkyys ja pitkäkatseisuus on tärkeää, jotta kaikkien kulkuvälineiden käytölle olisi puitteet. Oulussa on mahtava pyörätieverkosto, jota kehitetään jatkuvasti. Samaa tarmokkuutta tarvittaisiin mikroliikkumisen ympärille, kuten pysäköintitilan järjestämiseen.

Sähköpotkulaudat ovat tulleet jäädäkseen

Oulussa oli kuluvan kesän aikana neljä sähköpotkulautojen vuoraamista tarjoavaa yritystä. Bird on jo lopettanut, ja jäljellä olevat kolme yritystä, Lime, Tier ja Voi, ovat vähentäneet lautojen määrää syksyn myötä.

Tier oli Oulussa kesän suurin toimija. Sähköpotkulautoja oli vajaa 2 000 ja sähköpolkupyöriä 300 kappaletta. Yhtiö aikoo jatkaa ensi kesänä samalla määrällä. Voi suunnittelee jatkavansa samoilla määrillä.

Tarkkoja lautojen lukumääriä operaattorit eivät kerro, mutta paljon kesän aikana sattui ja tapahtui. Loukkaantumiset, liiallinen nopeus ja lautojen suuri lukumäärä aiheuttivat melkoisia ongelmia eri puolilla Suomea, paikoin jopa kaaoksen Oulussa, koska lautoja pysäköitiin sinne tänne ja sikin sokin.

Sähköpotkulautojen määrä vaihtelee eri kaupungeissa. Kysyntä määrittelee tarjonnan. Helsingissä lautoja on vuokrattavana noin 15 000.

Oulussa sähköpotkulautojen määrä oli kesällä enimmillään noin 4 000. Se on vähemmän verrattuna Tampereeseen tai Turkuun, joissa lautojen määrä oli arvioilta 6 000–8 000. Lautojen määrään on merkitystä myös kaupunkirakenteella: jos ydinkeskusta on tiivis ja väkeä riittävästi, on tarjontaakin enemmän.

Aiheesta voi keskustella torstaihin 15. syyskuuta kello 23:een asti.

Aiheesta lisää:

Helsingin keskustan sähköpotkulaudat aiheuttavat edelleen kaaosta – nyt osa yrityksistä haluaa rajoittaa lautojen määrää Helsingissä

Suuri sähköpotkulautayritys haluaa lautailijoille promillerajan: "Tällöin olisi sama tilanne kuin vaikka autoilun kanssa"

Oulu tiukensi ohjeita potkulautafirmoille: Pakollinen valokuva pysäköinnistä ja maksimissaan 15 km/h tunnissa yöaikaan