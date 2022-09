On tekopyhää, ettei Suomi liity Baltian ja Puolan maahantulokieltoon venäläisturisteille, sanoo Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja

Viro, Latvia, Liettua ja Puola ovat päättäneet evätä venäläisturisteilta pääsyn rajojensa yli. Euroopan unionissa muut maat eivät ole tällaista linjausta tehneet.

Myös Suomi on jättäytynyt maiden tekemän päätöksen ulkopuolelle, vaikka pyrkiikin rajoittamaan venäläisten matkailua Suomen kautta muualle Eurooppaan.

Maanantain A-studiossa vieraillut ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner perustelee Suomen kantaa sillä, että kategorinen maahantulokielto yhden maan kansalaisille olisi laitonta.

– Kollektiivista vastuuta Venäjän valtion toimista, joka ulottuisi jokaiseen venäläiseen turistiin, oikeusjärjestelmä ei oikein tunne.

Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raik pitää Suomen valitsemaa linjaa erikoisena.

– Perustelut kuulostavat tekopyhiltä.

Suomi on jo kiristänyt viisumikäytäntöjään, mikä on Raikin mukaan johtanut siihen, että käytännössä turistiviisumin saaminen on venäläisille lähes mahdotonta.

– Toisaalta sanotaan, että kaikkia kohdellaan yksilöinä entiseen tapaan. Tässä on ristiriita.

Raikin mielestä turvallisuussyyt, johon Baltian maat ja Puola ovat vedonneet, olisivat lainmukainen peruste Venäjän kansalaisten pysäyttämiselle.

Tanner kuitenkin korostaa, että riskiarvio pitäisi tehdä jokaisen yksilön kohdalla erikseen. Hän ei halua ottaa kantaa muiden maiden päätösten perusteluihin.

Kun Venäjän muut rajanaapurit ovat sulkemassa rajojaan Schengen-alueelle, aiemmin muualta Eurooppaan menneet saattavat tulla Suomen rajoille. Tannerin mukaan matkustajavirta Suomen kautta tulee ilman muuta kasvamaan.

Voit katsoa maanantain A-studion lähetyksen Yle Areenasta.

Lue lisää aiheesta:

Baltian maiden tiukentunut linja tuonut jo nyt lisää venäläisturisteja Suomen rajalle

EU:lta tiukat linjaukset venäläisten viisumeille – jo myönnetytkin otetaan tarkasteluun

Baltian maat ja Puola alkavat käännyttää venäläisturisteja rajoiltaan ensi viikolla – "Ette ole tervetulleita," julisti Viron ulkoministeri