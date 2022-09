Hyvinvointivalmentaja Eevi Teittiselle vauva-arjen alku oli rankka: "Kyllä me oltiin väsyneitä"

Yrittäjä ja hyvinvointivalmentaja Eevi Teittinen on kymmenkuisen Ellen-tytön äiti. Vilkas lapsi on saanut äidiltä useita lempinimiä, yksi niistä on Kimalainen.

– Se kuvastaa hänen luonnettaan. Kimalainen pyörii ja menee vähän joka paikkaan ja on nopea liikkeissään. Hän on semmoinen.

Vaikka marraskuussa vuoden täyttävän lapsen kanssa vilskettä riittää vieläkin, vauva-arjen alku oli raskaampaa.

Teittisen ja hänen puolisonsa, entisen vapaaottelijan Teemu Packalénin tytär syntyi keskosena, viikolla 34. Teittinen kertoo, että vaikka se onkin keskoselle ihan hyvä viikko, arjen aloittaminen oli silti hyvin erilaista kuin täysi-ikäisen vauvan kanssa.

Ensimmäinen viikko sujui vastasyntyneiden osastolla, jossa lapsen ympärillä pyöri hoitajia ja lähelle vauvan sai vain irroittamalla hänet piuhoista.

– Se oli ehkä semmonen ensimmäinen sokki, että et menekään vaan kotiin ja hoida sitä lasta, vaan häntä hoidetaan sairaalassa, ja olet itsekin vähän hukassa, että mitäs täällä tapahtuu, Teittinen muistelee.

Myös kotona lapsen hoitaminen vaati järjestelmällisyyttä. Siihen vanhemmilta löytyi nopeasti tiimihenki ja vastuut jaettiin.

– Meillä oli yösyötöt ja kirjanpito siitä, että koska lapsen pitää syödä. Eihän täysiaikaisen kanssa tarvi sellaista tehdä. Se on tarkkaa, että lapsi saa riittävästi ruokaa. Tehdään ihan punnituksia. Lapsi laitetaan vaa’alle ja sen jälkeen tietää, onko se syönyt riittävästi.

Teittinen kertoo, että hänellä ei ollut aiemmin käsitystäkään esimerkiksi nenä-mahaletkusta, jolla maito saatiin suoraan lapsen vatsaan. Lisäksi oli rintaruokintaa ja pulloruokintaa.

– Se oli semmosta palapeliä koko ajan, ja todella vähillä unilla. Se oli aivan karseeta. Varsinkin nyt, kun sen kaiken tajuaa. Mutta siinä vaiheessa, kun teet sitä, niin sitähän vaan suorittaa sen asian läpi. Ja ajattelee, että kyllä tää tästä. Mutta kyllä me väsyneitä oltiin.

Katso koko Puoli seitsemän-lähetys tästä: