Hyvin sanottu -keskustelufestivaali haluaa antaa ilmatilaa tavallisten suomalaisten ajatuksille – mukana nimekkäitä keskustelijoita

Tapahtumassa on kolmenlaisia keskusteluita: julkisia, luottamuksellisia ja pop up -keskusteluja. Hämeenlinnassa järjestettävä festivaali nostaa keskiöön tavallisen kansalaisen puheen.

– Olen innostuva keskustelija. Toivottavasti en ole sellainen, joka jollain tavalla tulisi sen oman agendansa kanssa liikaa puskien päälle, miettii Ylen toimittaja Milla Madetoja omaa tapaansa keskustella.

Madetoja on yksi Hämeenlinnan Verkatehtaalla 30.9.–1.10. järjestettävän Hyvin sanottu -keskustelufestivaalin juontajista. Muita juontajia ovat Aliisa Ristmeri sekä Yleltä Marleena Lammikko ja Jussi-Pekka Rantanen.

Samaan aikaan Hämeenlinnan festivaalin kanssa järjestetään pienempiä tapahtumia Oulussa, Tampereella ja Kuhmossa.

Hyvin sanottu -keskustelufestivaalin järjestävät Yle, Erätauko-säätiö ja Hämeenlinnan kaupunki. Tapahtuma on osa Erätauko-säätiön (siirryt toiseen palveluun) vetämää viisivuotista hanketta, jolla pyritään vahvistamaan suomalaista keskustelukulttuuria luomalla turvallisia keskusteluympäristöjä.

Tavoitteena on nostaa keskustelukulttuurin tasoa ja innostaa ihmisiä toisia kunnioittavaan, erilaisia näkemyksiä arvostavaan keskusteluun.

Nimekkäät keskustelijat täkyinä

Julkisten keskustelujen teemat ovat isoja.

– Puhumme muuan muassa ajankäytöstä, toivosta, luottamuksesta ja mokaamisesta. Vieraat ovat eri yhteiskunnan osa-alueilta, Milla Madetoja kertoo.

Milla Madetoja arvelee, että kärjistyneen keskusteluilmapiirin takana on osin some, jossa kärkkäimmät mielipiteet saavat ilmatilaa. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Mukana on nimekkäitäkin keskustelijoita, kuten esimerkiksi laulaja Katri Helena, näyttelijä Jasper Pääkkönen, kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä, jääkiekkovalmentaja Antti Pennanen ja kyberturvallisuuden professori Jarno Limnell.

– On mielenkiintoista kuulla, mitä esimerkiksi valmentaja ajattelee luottamuksesta yhteiskunnassa, kuvailee Madetoja odotettavissa olevia keskusteluita, joita tuleva festivaali tarjoaa.

Ihmisille tärkeistä asioista halutaan puhua

Kaikkiaan uudenlaisessa festivaalissa on tarjolla kymmeniä keskusteluhetkiä, joista valtaosa on tarkoitettu kaikelle kansalle.

– Kaikki keskustelut on osallistujien osalta buukattu täyteen, riemuitsee tulevaisuuden tekijä -titteliä kantava Laura Latomäki Hämeenlinnan kaupungilta.

Laura Latomäki jännitti kesällä, tuleeko keskustelujen järjestäjiä tarpeeksi. Posti toi positiivisen yllätyksen. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Monissa keskusteluissa on kuitenkin yleisöpaikkoja jäljellä.

Latomäki jännitti kesällä, minkä verran ainutlaatuinen festivaali saa hakemuksia keskustelujen järjestämisestä. Pelko oli turha, postia tuli reippaasti.

– Se kertoo siitä, että ihmiset todella haluavat tulla keskustelemaan ja nostaa heille tärkeitä asioita pöydälle.

Verkatehtaalla käydään kolmentyyppisiä keskusteluja

Hämeenlinnan Verkatehtaalla ja läheisessä taidemuseossa käydään kolmentyyppisiä keskusteluja.

Ylen järjestämiin julkisiin keskusteluihin on valjastettu Vanaja-salin iso lava ja viereinen elokuvateatteri. Vanaja-saliin rakennetaan erikseen amfiteatterin muotoinen katsomo, jonka keskellä ovat keskustelijat ja juontaja.

– Yleisö on siinä todella lähellä. He kuulevat keskustelun ja heillä on mahdollisuus kommentoida sitä, selittää Milla Madetoja.

Yle lähettää Areenassa kaikkiaan seitsemän keskustelua eli kaikki Vanaja-salin julkiset keskustelut. Olisiko sinulla hetki aikaa minulle? -keskusteluun ja Onko toivossa yhä hyvä elää? -keskusteluun pääsee mukaan chatin kautta.

Hyvin sanottu -keskustelufestivaalin julkiset keskustelut perjantaina. Yle lähettää Vanaja-salin keskustelut Areenassa. Kuva: Heidi Anttila / Yle

Hyvin sanottu -keskustelufestivaalin julkiset keskustelut lauantaina. Yle lähettää Vanaja-salin keskustelut Areenassa. Kuva: Heidi Anttila / Yle

Madetoja uskoo, että tällaista tilaisuutta kaivataan, koska "ihminen kaipaa tulla kuulluksi ja parhaassa tapauksessa ymmärretyksi".

Hyvin sanottu -hankkeen kumppanit ja Erätaukosäätiö järjestävät yhdessä luottamuksellisia keskusteluja, joista osaan yleisölle on varattu paikkoja rajoitetusti.

Luottamuksellisissa keskusteluissa järjestäjä määrittelee aiheen ja osallistujat. Niitä ei tallenneta, ja osallistujat sitoutuvat yhteisiin pelisääntöihin.

Aihelistalla ovat muun muassa maahanmuutto, turvallisuus ja koulunkäynti. Muutama halukas voi tosin päästä mukaan festivaalin infopisteen kautta.

– Ne keskustelut järjestetään neuvotteluhuoneissa, jotka on sisustettu eri teemoilla. Niitä ovat leirinuotio, puutarha ja olohuone, Laura Latomäki paljastaa.

Hämeenlinnan kaupungin väki vetää puolestaan pop-up-keskusteluja, joita on ripoteltu eri puolille Verkatehtaan ja taidemuseon aluetta. Niitä yleisö pääsee myös seuraamaan ja kommentoimaan.

Aiheet ovat jokapäiväisestä elämästä poimittuja: esimerkiksi kouluruokailu, suhde metsään, houkutteleva kaupunki, koirarodut ja vaalikoneet.

– Ne aiheet ovat meitä kaikkia hyvin lähellä, ja meillä kaikilla on niistä mielipide tai kokemus, Latomäki uskoo.

Hän painottaa, että Hyvin sanottu -keskustelufestivaali on koko kansan tapahtuma, jossa keskustellaan tavallisista aiheista tavallisten ihmisten kanssa.

Hyvin sanottu -keskustelufestivaalin pop up -keskustelut perjantaina. Kuva: Heidi Anttila / Yle

Hyvin sanottu -keskustelufestivaalin pop up -keskustelut lauantaina. Kuva: Heidi Anttila / Yle

Syttyvätkö ihmiset keskustelemaan?

Mutta miten hämeenlinnalaiset ja suomalaiset saadaan innostumaan festivaalista, jonka keskiössä ei olekaan rokki- tai iskelmätähdet, vaan tavalliset suomalaiset ja heidän ajatuksensa?

– Se on hyvä kysymys. Ehkä pitää vähän haastaa kaikkia mukaan, jotta saadaan tästä hieno tapahtuma ja Hämeenlinnasta Suomen keskusteleva pääkaupunki, Laura Latomäki naurahtaa.

Miki Wallenius tapasi festivaalia järejestävän Laura Latomäen Hämeenlinnan kaupungilta.

Aiheesta voi keskustella keskiviikkoon 14.9.2022 klo 23:een asti.