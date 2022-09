Poliota on havaittu maailman metropoleissa ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin – lue seitsemän kysymystä ja vastausta tilanteesta

New Yorkista on löytynyt heinäkuussa halvausoireinen poliotapaus. Jerusalemissa ja Lontoossa löydökset ovat jätevesiseurannasta. Edellinen tapaus New Yorkissa havaittiin 30 vuotta sitten.

Maailmanlaajuisesti lähes nujerrettua virusta on havaittu suurkaupungeissa. Kokosimme tähän kysymyksiä kaupunkien poliotapauksista. Niihin vastaa johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

1. Mistä New Yorkin, Lontoon ja Jerusalemin tapauksissa on kyse?

Tapaukset ovat yksittäisiä.

– Kyse on elävästä poliorokotteesta lähteneestä, muuntuneesta polio tyypin 2 -viruksesta. Ne ovat aiheuttaneet New Yorkissa yhdelle ihmiselle halvausoireita ja useita löydöksiä on havaittu jätevedestä otetuista näytteistä, Savolainen-Kopra sanoo.

– Lontoossa ja Jerusalemissa ei ole löydetty halvausoireisia tapauksia, mutta jätevesilöydöksiä. on useita. Alueiden paikalliset terveysviranomaiset ovat suositelleet tehosterokotteita poliorokotuskattavuuden parantamiseksi ja viruksen kierron pysäyttämiseksi.

Polio julistettiin hävitetyksi Euroopasta vuonna 2002.

2. Miten lännessä havaittu virus eroaa esimerkiksi Afganistanin ja Pakistanin tartunnoista?

Maailmalla polio on endeeminen eli laajasti väestössä kiertävä virus enää Pakistanissa ja Afganistanissa.

– Pakistanissa ja Afganistanissa jäljellä on edelleen tyypin 1-virusta, jota kutsutaan villiksi virukseksi. New Yorkin, Lontoon ja Israelin tapauksissa virus on lähtenyt poliorokotteesta, josta se on sitten muuntunut takaisin villin tyypin kaltaiseksi virukseksi. Nyt se pystyy sitten aiheuttamaan halvausoireista tautia.

3. Miten New Yorkin, Lontoon ja Israelin tapaukset havaittiin?

Viruksia voidaan jäljittää muun muassa jätevesilöydösten perusteella.

– Kaupunkien tapaukset havaittiin ensimmäisen kerran jätevesistä, mutta New Yorkissa halvausoireet todettiin rokottamattomalla henkilöllä.

4. Miten vakavasta asiasta on kyse?

Tapaukset ovat muistutus, että myös poliovirukseen on suhtauduttava edelleen vakavasti. Jos rokotusohjelmat herpaantuvat, polio tekee paluun, koska luonnonsuojaa ei taudin sairastamisen kautta tule.

– Se, että löydöksiä jätevedestä tehdään usean kuukauden ajan toistuvasti, kertoo siitä, että tutkan alla on kiertoa ja väestössä sitä nyt esiintyy.

– Polio tyypillisesti ei aiheuta kaikille infektion saaneille minkäänlaisia oireita tai oireet voivat olla lieviä, hengitystieinfektion kaltaisia. Halvauksen kaltaisia oireita aiheutuu vain harvalle eikä niitä ole kovin paljon tähän mennessä ollut.

Polio on kukistettu lähes kaikkialta maailmasta. Rokotuskampanja Pakistanissa. Polio leviää nopeasti, koska virus tarttuu herkästi. Kuva: EFE/SAOOD REHMAN

5. Miten tartuntoja voidaan torjua?

Rokotuskattavuutta on pidettävä yllä.

– Leviämistä voidaan torjua rokotteilla. Tausta viruksen esiintymiseen on se, että on olemassa rokottamattomien henkilöiden ryhmiä väestössä. Näistä paikoista virus voi lähteä kiertämään, on se sitten villivirus tai rokotepohjainen virus, joka on tullut yhteisöön.

– Näyttää siltä, että rokotekattavuuden ylläpito on jossakin vaiheessa herpaantunut.

– Käytännössä virusta torjutaan muistuttamalla rokotteiden tarpeellisuudesta pikkulapsille ja tehostetaan aikuisille tiedottamista, että täysi rokotussarja olisi otettava.

6. Polion kukistaminen on ollut yksi maailman terveydenhuollon menestystarinoista, miksi sitä on ollut niin vaikea taltuttaa?

Polio on saatu rokotteilla kitkettyä lähes kaikkialta maailmasta 1950-luvulla kehitettyjen rokotteiden avulla.

– WHO:n polionhävitysohjelma on ollut maailmanlaajuinen menestys ja osoitus siitä, että kun koko ihmiskunnan osalta panostetaan terveyteen, tuloksiin päästään. Villi poliovirus 2 on kokonaan hävitetty maailmasta.

– Polion hävittäminen on hankalaa, koska se tarttuu herkästi. Kun se ei aiheuta kaikille oireita, virus pääsee leviämään salaa eikä sitä huomata.

7. Voiko virus päästä leviämään Suomessa?

Suomessa ei ole käytössä elävää virusta sisältävää rokotetta.

– Suomessa on rokotettu elävällä rokotteella vuonna 1985, kun rokote jaettiin kaikille sokeripalassa. Nykyisin on käytössä inaktivoitu rokote ja myös polioseuranta jäteveden kautta on tehokas, sanoo THL:n Carita Savolainen-Kopra.

Suomen viimeinen poliotapaus havaittiin vuonna 1985. THL seuraa poliovirusten mahdollista kiertoa väestössä etsimällä viruksia jätevesinäytteistä. Jätevesinäytteitä kerätään säännöllisesti viidestä eri kaupungista. Seurattavien viemäriverkostojen alueella asuu noin kolmasosa Suomen väestöstä.

